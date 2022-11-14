Жінка померла в лікарні Сан-Джованні-ді-Діо у Флоренції. Причиною смерті став крововилив у мозок. Розтин показав, що печінка загиблого придатна для трансплантації, тому її сім'я погодилася пожертвувати орган.

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100-річна донорка

Пізніше хірурги Центру трансплантації в Пізі пересадили печінку.

На першому етапі була проведена гістологічна перевірка якості органу, операція минула успішно, пацієнтка (якій пересадили печінку) перебуває у доброму стані,

– заявив Паоло Де Сімоне, директор відділення хірургії та трансплантації печінки Пізанського госпіталю.

За його словами на міжнародному рівні не існує донорства органів від людей старше 100 років, тільки пересадка тканин, таких як рогівка.

Попередньому рекордсмену було 97 років

Попередній рекорд належав 97-річній жінці, яка померла у жовтні 2021 року. Завдяки таким можливостям багато пацієнтів отримують нове життя. Це дозволяє медикам максимально ефективно використовувати всі органи, включно з органами дуже літніх людей.