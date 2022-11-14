Женщина скончалась в больнице Сан-Джованни-ди-Дио во Флоренции. Причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Вскрытие показало, что печень погибшего пригодна для трансплантации, поэтому ее семья согласилась пожертвовать орган.

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100-летняя донорка

Позже хирурги Центра трансплантации в Пизе пересадили печень.

На первом этапе была проведена гистологическая проверка качества органа, операция прошла успешно, пациентка (пересадившая печень) находится в хорошем состоянии,

– заявил Паоло Де Симоне, директор отделения хирургии и трансплантации печени Пизанского госпиталя.

По его словам, на международном уровне не существует донорства органов от людей старше 100 лет, только пересадка тканей, таких как роговица.

Предыдущему рекордсмену было 97 лет

Предыдущий рекорд принадлежал 97-летней женщине, умершей в октябре 2021 года. Благодаря таким возможностям многие пациенты получают новую жизнь. Это позволяет медикам максимально эффективно использовать все органы, включая органы очень пожилых людей.