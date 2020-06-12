З кожним роком на онкологію хворіють все більше українців. Сьогодні на обліку перебуває майже мільйон людей з онкологічною патологією. Наша країна одна з перших в Європі за кількістю смертельних випадків від раку. Про онкологію в Україні і чи не кинуті люди з таким діагнозом на напризволяще – читайте далі.

Рак переплутали з вагітністю

Тетяна Пилюченко розповіла 24 каналу, що бореться зі смертоносною недугою вже більше ніж 2 роки. Тоді онкологію у неї сплутали з вагітністю.

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"Мені пояснили, що потрібно з'їздити на консультацію, коли вже був тяжкий стан. Тоді вже вияснили, що це не дитина – це пухлина нирки. А потім зробили операцію на виявлення лімфовузла. І на той час я була в декретній відпустці і отримувала лише 860 гривень", – пригдала хвора жінка.

Перша проблема, з якою стикнулася Тетяна, – це дороге лікування та відсутність потрібних препаратів. За 2 роки жінка витратила близько пів мільйона гривень. Утім таких грошей у Тетяни не було. Тож збирати необхідну суму допомагали родичі та благодійні фонди. І ніби хворобу здолали, втім після 3-місячної ремісії стався рецидив. Тепер Тетяні на лікуванні необхідно ще 120 тисяч гривень.

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"Нам катастрофічно не вистачає ліків, ми самі маємо десь шукати якісь кошти, для того, щоб лікуватися. Зараз я після 10 хіміотерапій перебуваю на стадії рецидиву. Потребую трансплантації кістяного мозку. Потрібно ще пройти паліативну хіміотерапію ацетрісом", – пояснила Тетяна Пилюченко.

Скільки в Україні хворих на рак

Близько 140 тисячам українців в рік діагностують рак, кажуть фахівці. І переважно, виявляють його вже на останніх стадіях, коли хвороба важко піддається лікуванню.

Андрій Лукашенко, заступник директора Інституту раку "У нас одна з найвищих показників смертність від онкологічних захворювань – це безпосередньо характеризує наскільки ми ефективні у питанні лікування і ранньої діагностики. В нас немає скринінгових програм, тобто програм раннього виявлення раку. На жаль, зараз ще не повністю закривається потреба в лікуванню онкологічних хворих"

В світі майже 400 видів раку. В Україні найрозповсюдженіший рак молочної залози, легенів та товстої кишки. Та попри страшний діагноз, цю хворобу можна вилікувати на початкових стадіях.

"У нас люди бояться йти до лікаря. По-перше, сам діагноз у нас стигматизований. І природно у нашій свідомість – рак дорівнює смерть, він не лікується, і відтягують з цим. Все одно людина потрапить до лікаря, якщо у нього щось є, питання на якій стадії", – зазначила голова громадської організації Анна Узлова.

Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ – ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров'ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях.

Андрій Лукашенко, заступник директора Інституту раку "Скажімо жінки мають від певного віку, після 40 років проходити більш ретельні обстеження грудної залози, відповідно повинен бути свій гінеколог. Рекомендовано проходити першу колоноскопію починаючи з 50 років для виключення передпухлинних змін в товстому кишечнику"

Поки в Україні немає спеціальних програм для онкохворих людей. Майже все лікування вони покривають власним коштом. Національна стратегія боротьби з онкологічними захворюваннями лише на стадії розробки.



Рак в Україні / Інфографіка 24 каналу