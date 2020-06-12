С каждым годом на онкологию болеет все больше украинцев. Сегодня на учете состоит около миллиона людей с онкологической патологией. Наша страна одна из первых в Европе по количеству смертельных случаев от рака. Об онкологии в Украине и не брошены ли люди с таким диагнозом на произвол судьбы – читайте дальше.

Рак перепутали с беременностью

Татьяна Пилюченко рассказала 24 каналу, что борется со смертоносной болезнью уже более 2 лет. Тогда онкологию у нее спутали с беременностью.

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"Мне объяснили, что нужно съездить на консультацию, когда уже было тяжелое состояние. Тогда уже выяснили, что это не ребенок - это опухоль почки. А потом сделали операцию на выявление лимфоузла. И в то время я была в декретном отпуске и получала только 860 гривен", - рассказала больная женщина.

Первая проблема, с которой столкнулась Татьяна, - это дорогостоящее лечение и отсутствие нужных препаратов. За 2 года женщина потратила около полумиллиона гривен. Впрочем, таких денег у Татьяны не было. Поэтому собирать необходимую сумму помогали родственники и благотворительные фонды. И якобы болезнь одолели, однако после 3-месячной ремиссии произошел рецидив. Теперь Татьяне на лечение необходимо еще 120 тысяч гривен.

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"Нам катастрофически не хватает лекарств, мы сами должны где-то искать какие-то средства, для того, чтобы лечиться. Сейчас я после 10 химиотерапий нахожусь на стадии рецидива. Требуется трансплантация костного мозга. Нужно еще пройти паллиативную химиотерапию адцетрисом", – пояснила Татьяна Пилюченко.

Сколько в Украине больных раком

Около 140 тысячам украинцев в год диагностируют рак, говорят специалисты. И в основном, обнаруживают его уже на последних стадиях, когда болезнь трудно поддается лечению.

Андрей Лукашенко, заместитель директора Института рака "У нас один из самых высоких показателей смертности от онкологических заболеваний – это непосредственно характеризует насколько мы эффективны в вопросе лечения и ранней диагностики. У нас нет скрининговых программ, то есть программ раннего выявления рака. К сожалению, сейчас еще не полностью закрывается потребность в лечении онкологических больных"

В мире почти 400 видов рака. В Украине самый распространенный рак молочной железы, легких и толстой кишки. Но несмотря на страшный диагноз, эту болезнь можно вылечить на начальных стадиях.

"У нас люди боятся идти к врачу. Во-первых, сам диагноз у нас стигматизирован. И естественно в нашем сознании - рак равен смерти, он не лечится и все оттягивают с этим. Все равно человек попадет к врачу, если у него что-то есть, вопрос на какой стадии", - отметила председатель общественной организации Анна Узловая.

Например, рак молочной железы на I стадии излечим в 95% женщин. Зато каждой четвертой женщине в Украине рак груди диагностируют уже на III – IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается. Похожая ситуация и со здоровьем мужчин: в 21% случаев рак простаты обнаруживают уже на метастатических стадиях.

Андрей Лукашенко, заместитель директора Института рака "Скажем женщины должны с определенного возраста, после 40 лет, проходить более тщательные обследования молочной железы, соответственно должен быть свой гинеколог. Рекомендуется проходить первую колоноскопию начиная с 50 лет для исключения предопухолевых изменений в толстом кишечнике"

Пока в Украине нет специальных программ для онкобольных людей. Почти все лечение они покрывают за свой счет. Национальная стратегия борьбы с онкологическими заболеваниями лишь на стадии разработки.



Рак в Украине / Инфографика 24 канала​

