Вуглеводи, зокрема випічка і паста, часто потрапляють у список продуктів нездорового раціону. Хоча нутриціологи й переконували раніше, що не варто виключати вуглеводи із раціону, багато людей таки з недовірою ставились до спокійного споживання запашних булочок чи пасти в другій половині дня.

Та нове дослідження доводить, що такі вуглеводи – це цілком здорові продукти. Роботу опублікували у науковому журналі JAMA Network.

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Фахівці Центру статистики раку Джорджії спільно зі Школою громадського здоров'я штату опрацювали дані про понад 416 тисяч чоловіків і жінок у віці 16–79 років за 16-річний період, аби визначити зв'язок проблем зі здоров'ям та харчуванням.



Вуглеводи можна і треба їсти / Фото Unsplash

Результати свідчать про те, що зниження споживання білка тваринного походження і перехід на рослинний білок, зокрема з цільних злаків, знижує ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Крім того, коли люди заміняли яйця на рослинний білок, такий як тофу або боби, цільні зерна або злаки, ризик передчасної смерті у жінок був на 21% нижчий, а у чоловіків — на 24%.

У випадку, якщо рослинний білок вводили в раціон замість червоного м’яса, це призвело до зниження ризику на 15% у жінок і на 13% у чоловіків.