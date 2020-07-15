Углеводы, в частности выпечка и паста, часто попадают в список продуктов нездорового рациона. Хотя нутрициологи и убеждали ранее, что не стоит исключать углеводы из рациона, много людей все равно с недоверием относились к спокойному употреблению ароматных булочек или пасты во второй половине дня.

Но новое исследование доказывает, что такие углеводы – это вполне здоровые продукты. Работу опубликовали в научном журнале JAMA Network.

Читайте также 17 мифов о здоровом питании, которые опровергла наука

Специалисты Центра статистики рака Джорджии совместно со Школой общественного здоровья штата обработали данные о более 416 тысячах мужчин и женщин в возрасте 16-79 лет за 16-летний период, чтобы определить связь проблем со здоровьем и питания.

Углеводы можно и нужно есть / фото Unsplash

Результаты свидетельствуют о том, что снижение потребления белка животного происхождения и переход на растительный белок, в частности из цельных злаков, снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, когда люди заменяли яйца растительным белком, таким как тофу или бобы, цельные зерна или злаки, риск преждевременной смерти у женщин был на 21% ниже, а у мужчин — на 24%.

В случае, если растительный белок вводили в рацион вместо красного мяса, это привело к снижению риска на 15% у женщин и на 13% у мужчин.