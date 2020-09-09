Вчені дослідили вплив популярного знеболюючого препарату парацетамолу на поведінку людини.

Про це пише Science Alert. Зазначається, що вплив був незначним, однак його слід враховувати.

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Здається, що ацетамінофен (парацетамол, – ред.) змушує людей відчувати менше негативних емоцій, коли вони розглядають ризиковані дії – вони просто не відчувають такого страху,

– заявив нейробіолог Болдуін Вей з Університету штату Огайо.

Також через парацетамол здатність людей сприймати і оцінювати ризики може порушуватися, хоча й ефект незначний.

Ці дані доповнили результати попередніх досліджень про те, що парацетамол поширюється на різні психологічні процеси, зокрема зниження сприйнятливості до образ, зниження емпатії і навіть пригальмування когнітивних функцій.