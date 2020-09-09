Ученые исследовали влияние популярного обезболивающего препарата парацетамола на поведение человека.

Об этом пишет Science Alert. Отмечается, что влияние было незначительным, однако его следует учитывать.

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Кажется, что ацетаминофен (парацетамол, – ред.) заставляет людей испытывать меньше негативных эмоций, когда они рассматривают рискованные действия – они просто не испытывают такого страха,

– заявил нейробиолог Болдуин Вэй из Университета штата Огайо.

Также из-за парацетамола способность людей воспринимать и оценивать риски может нарушаться, хотя эффект и незначительный.

Эти данные дополнили результаты предыдущих исследований о том, что парацетамол распространяется на различные психологические процессы, в частности снижение восприимчивости к оскорблениям, снижение эмпатии и даже притормаживание когнитивных функций.