У новому дослідженні вчені порівняли два препарати, які найчастіше призначають дітям для знеболювання і зниження температури.

Новим дослідженням вчені з Нової Зеландії хотіли відповісти на питання, який із препаратів ефективніше і безпечніше для дітей молодше двох років. Його результати опубліковані в JAMA Network Open.

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Парацетамол та ібупрофен – найпоширеніші безрецептурні препарати, які застосовують для лікування болю і високої температури у дітей. Відомо, що у віці до 9 місяців парацетамол отримують близько 95% немовлят.

Нині парацетамол часто називають основним препаратом для лікування симптомів застуди у дітей, вважається, що він більш безпечний. Деякі дослідження показували, що застосування ібупрофену збільшує ризик інфекцій м'яких тканин. Водночас з'являється все більше даних про те, що використання парацетамолу в ранньому віці може бути пов'язано зі збільшенням ризику розвитку алергічних хвороб.

Лікарі недооцінюють ібупрофен

Згідно з новим дослідженням, дія ібупрофену виразніша. Він сильніше знеболює і краще знижує температуру в перші чотири години після прийняття. Протягом доби його ефект виразніший у порівнянні з дією парацетамолу.

Безпечність препаратів приблизно однакова. Серйозні побічні ефекти (пошкодження нирок, токсична дія на печінку, ризик супутніх інфекцій і загострення астми) при прийманні ібупрофену і парацетамолу зустрічалися з однаковою ймовірністю. В цілому небажані дії виявлялися рідко.

Для дослідження вчені відібрали всі якісні дослідження, які порівнювали ефекти парацетамолу та ібупрофену у дітей молодше двох років. У 19 обраних дослідженнях брали участь понад 240 тисяч дітей.