В новом исследовании ученые сравнили два препарата, которые чаще всего назначают детям для обезболивания и снижения температуры.

Новым исследованием ученые из Новой Зеландии хотели ответить на вопрос, какой из препаратов эффективнее и безопаснее для детей младше двух лет. Его результаты опубликованы в JAMA Network Open.

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Парацетамол и ибупрофен – самые распространенные безрецептурные препараты, которые применяют для лечения боли и высокой температуры у детей. Известно, что в возрасте до 9 месяцев парацетамол получают около 95% младенцев.

В настоящее время парацетамол часто называют основным препаратом для лечения симптомов простуды у детей, считается, что он более безопасен. Некоторые исследования показывали, что применение ибупрофена увеличивает риск инфекций мягких тканей. В то же время появляется все больше данных о том, что использование парацетамола в раннем возрасте может быть связано с увеличением риска развития аллергических болезней.

Врачи недооценивают ибупрофен

Согласно новому исследованию, действие ибупрофена явственнее. Он сильнее обезболивает и лучше снижает температуру в первые четыре часа после принятия. В течение суток его эффект более выражен по сравнению с действием парацетамола.

Безопасность препаратов примерно одинакова. Серьезные побочные эффекты (повреждение почек, токсическое действие на печень, риск сопутствующих инфекций и обострения астмы) при приеме ибупрофена и парацетамола встречались с одинаковой вероятностью. В целом нежелательные действия проявлялись редко.

Для исследования ученые отобрали все качественные исследования, которые сравнивали эффекты парацетамола и ибупрофена у детей младше двух лет. В 19 избранных исследованиях участвовали более 240 тысяч детей.