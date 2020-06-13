У Франції розпочнеться поступове відкриття своїх шенгенських зовнішніх кордонів з 1 липня.

Про це заявили в п'ятницю в спільній заяві міністри закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан і внутрішніх справ Крістоф Кастанер, пише видання Le Figaro.

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Міністри заявили, що "відкриття буде здійснюватися поступово і диференційовано відповідно до ситуації в галузі охорони здоров'я різних третіх країн , а також відповідно до процедур, які до того часу будуть прийняті на європейському рівні".

Іноземним студентам буде дозволено, незалежно від країни походження, приїжджати до Франції. Їхні заяви на отримання візи та посвідки на проживання будуть розглядатися в пріоритетному порядку.

Крім того, у джерелі підтвердили, що з 15 червня у Франції відкриють кордони для мандрівників, які прибувають з країн ЄС та деяких інших європейських країн.

До слова, Іспанія та Сполучене Королівство є винятками, адже вони самі не скасували обмеження.