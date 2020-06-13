Во Франции начнется постепенное открытие своих внешних шенгенских границ с 1 июля.

Об этом заявили в пятницу в совместном заявлении министры иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и внутренних дел Кристоф Кастанер, пишет издание Le Figaro.

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Министры заявили, что "открытие будет осуществляться постепенно и дифференцированно соответственно ситуации в области охраны здоровья разных третьих стран, а также в соответствии с процедурами, которые к тому времени будут приняты на европейском уровне".

Иностранным студентам будет разрешено, независимо от страны происхождения, приезжать во Францию. Их заявления на получение визы и вида на жительство будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Кроме того, в источнике подтвердили, что с 15 июня во Франции откроют границы для путешественников, которые прибывают из стран ЕС и некоторых других европейских стран.

К слову, Испания и Соединенное Королевство являются исключением, ведь они сами не отменили ограничения.