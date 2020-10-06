Безпліддя в шлюбі зустрічається у 10-15% пар. З них 60% мова йде про жіноче безпліддя. Дуже часто воно виліковне за допомогою ЕКЗ і інших методів лікування.

Жіноче безпліддя буває абсолютним (в тих випадках, коли воно пов'язане з непереборними причинами) і відносним (у тих випадках, коли причини безпліддя піддаються корекції), пише 24 канал.

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Крім того, фахівці виділяють первинне і вторинне безпліддя. У першому випадку у жінки не було жодної вагітності, у другому – безпліддя настало вже після того, як була вагітність.

Причини абсолютного безпліддя у жінок

Ця форма безпліддя викликана різними аномаліями в будові органів жіночої репродуктивної системи. Причинами абсолютного безпліддя можуть бути наступні фактори:

відсутність маткових труб,

відсутність матки або дефекти її розвитку (дворога матка, недорозвинена матка, сідлоподібна матка, зрощення порожнини матки),

відсутність яєчників,

аномалії розвитку статевих органів,

крайня ступінь гіпоплазії матки.

У разі відсутності труб завдяки сучасним технологіям вагітність може наступити в результаті імплантації в матку ембріона, отриманого з власної яйцеклітини жінки. При відсутності яєчників настання вагітності можливо при імплантації в матку ембріона, отриманого з донорської яйцеклітини.

Причини відносного безпліддя у жінок

Ендокринна форма безпліддя викликана гормональними порушеннями в організмі жінки, які перешкоджають зачаттю і виношуванню дитини. У деяких випадках така форма безпліддя коригується стимуляцією яєчників для вироблення яйцеклітини та підтримки гормонального статусу.



Більшість причин безпліддя можна вилікувати / Фото Unsplash

Трубна форма безпліддя. В основному причина трубної форми безпліддя є непрохідність обох маткових труб, що утрудняє або робить неможливим рух по трубах яйцеклітини. Причиною можуть бути запальні процеси, спайки, які розташовані між яєчником і трубою, атрофування трубних війок.

Трубна непрохідність може бути усунена за допомогою консервативного лікування запального процесу, а також за допомогою гідротурбаціі, лапароскопії або лапаротомії.

Маткова форма безпліддя. Може бути обумовлена ​​рубцями на матці, загином матки, ендометріозом і іншими патологічними процесами.

Імунологічна форма безпліддя виникає в тому випадку, коли імунна система організму жінки утворює антитіла проти сперматозоїдів свого партнера.

Психогенна форма безпліддя викликають різні страхи, пов'язані з труднощами виношування дитини та материнства, а також підвищена сугестивність (в тих випадках, коли значущі люди говорять жінці "ти не зможеш стати нормальною матір'ю" і т.п.). Всі ці фактори можуть призвести до неможливості зачаття і виношування дитини.

Ідіопатична форма безпліддя виникає в тих випадках, коли всі інші причини безпліддя виключені. На жаль, бувають ситуації, коли обидва партнери абсолютно здорові та фертильності, але зачаття не відбувається.