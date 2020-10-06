Бесплодие у женщин: основные виды, причины и лечение
Бесплодие в браке встречается у 10-15% пар. Из них 60% речь идет о женском бесплодии. Очень часто оно излечимо с помощью ЭКО и других методов лечения.
Женское бесплодие бывает абсолютным (в тех случаях, когда оно связано с непреодолимыми причинами) и относительным (в тех случаях, когда причины бесплодия поддаются коррекции), пишет 24 канал.
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Кроме того, специалисты выделяют первичное и вторичное бесплодие. В первом случае у женщины не было ни одной беременности, во втором – бесплодие наступило уже после того, как была беременность.
Причины абсолютного бесплодия у женщин
Эта форма бесплодия вызвана различными аномалиями в строении органов женской репродуктивной системы. Причинами абсолютного бесплодия могут быть следующие факторы:
- отсутствие маточных труб,
- отсутствие матки или дефекты ее развития (двурогая матка, недоразвитая матка, седловидная матка, заращение полости матки),
- отсутствие яичников,
- аномалии развития половых органов,
- крайняя степень гипоплазии матки.
В случае отсутствия труб благодаря современным технологиям беременность может наступить в результате имплантации в матку эмбриона, полученного из собственной яйцеклетки женщины. При отсутствии яичников наступление беременности возможно при имплантации в матку эмбриона, полученного из донорской яйцеклетки.
Причины относительного бесплодия у женщин
Эндокринная форма бесплодия вызвана гормональными нарушениями в организме женщины, которые препятствуют зачатию и вынашиванию ребенка. В некоторых случаях такая форма бесплодия корректируется стимуляцией яичников для выработки яйцеклетки и поддержания гормонального статуса.
Большинство причин бесплодия можно вылечить / Фото Unsplash
Трубная форма бесплодия. В основном причиной трубной формы бесплодия является непроходимость обеих маточных труб, что затрудняет или делает невозможным движение по трубам яйцеклетки. Причиной могут быть воспалительные процессы, спайки, которые расположены между яичником и трубой, атрофирование трубных ресничек.
Трубная непроходимость может быть устранена с помощью консервативного лечения воспалительного процесса, а также с помощью гидротурбации, лапароскопии или лапаротомии.
Маточная форма бесплодия. Может быть обусловлена рубцами на матке, загибом матки, эндометриозом и другими патологическими процессами.
Иммунологическая форма бесплодия возникает в том случае, когда иммунная система организма женщины образует антитела против сперматозоидов партнера.
Психогенная форма бесплодия вызывают различные страхи, связанные с трудностями вынашивания ребенка и материнства, а также повышенная внушаемость (в тех случаях, когда значимые люди говорят женщине "ты не сможешь стать нормальной матерью" и т.п.). Все эти факторы могут привести к невозможности зачатия и вынашивания ребенка.
Идиопатическая форма бесплодия возникает в тех случаях, когда все остальные причины бесплодия исключены. К сожалению, бывают ситуации, когда оба партнера абсолютно здоровы и фертильны, но зачатия не происходит.