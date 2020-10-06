Бесплодие в браке встречается у 10-15% пар. Из них 60% речь идет о женском бесплодии. Очень часто оно излечимо с помощью ЭКО и других методов лечения.

Женское бесплодие бывает абсолютным (в тех случаях, когда оно связано с непреодолимыми причинами) и относительным (в тех случаях, когда причины бесплодия поддаются коррекции), пишет 24 канал.

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Кроме того, специалисты выделяют первичное и вторичное бесплодие. В первом случае у женщины не было ни одной беременности, во втором – бесплодие наступило уже после того, как была беременность.

Причины абсолютного бесплодия у женщин

Эта форма бесплодия вызвана различными аномалиями в строении органов женской репродуктивной системы. Причинами абсолютного бесплодия могут быть следующие факторы:

отсутствие маточных труб,

отсутствие матки или дефекты ее развития (двурогая матка, недоразвитая матка, седловидная матка, заращение полости матки),

отсутствие яичников,

аномалии развития половых органов,

крайняя степень гипоплазии матки.

В случае отсутствия труб благодаря современным технологиям беременность может наступить в результате имплантации в матку эмбриона, полученного из собственной яйцеклетки женщины. При отсутствии яичников наступление беременности возможно при имплантации в матку эмбриона, полученного из донорской яйцеклетки.

Причины относительного бесплодия у женщин

Эндокринная форма бесплодия вызвана гормональными нарушениями в организме женщины, которые препятствуют зачатию и вынашиванию ребенка. В некоторых случаях такая форма бесплодия корректируется стимуляцией яичников для выработки яйцеклетки и поддержания гормонального статуса.

Большинство причин бесплодия можно вылечить / Фото Unsplash

Трубная форма бесплодия. В основном причиной трубной формы бесплодия является непроходимость обеих маточных труб, что затрудняет или делает невозможным движение по трубам яйцеклетки. Причиной могут быть воспалительные процессы, спайки, которые расположены между яичником и трубой, атрофирование трубных ресничек.

Трубная непроходимость может быть устранена с помощью консервативного лечения воспалительного процесса, а также с помощью гидротурбации, лапароскопии или лапаротомии.

Маточная форма бесплодия. Может быть обусловлена рубцами на матке, загибом матки, эндометриозом и другими патологическими процессами.

Иммунологическая форма бесплодия возникает в том случае, когда иммунная система организма женщины образует антитела против сперматозоидов партнера.

Психогенная форма бесплодия вызывают различные страхи, связанные с трудностями вынашивания ребенка и материнства, а также повышенная внушаемость (в тех случаях, когда значимые люди говорят женщине "ты не сможешь стать нормальной матерью" и т.п.). Все эти факторы могут привести к невозможности зачатия и вынашивания ребенка.

Идиопатическая форма бесплодия возникает в тех случаях, когда все остальные причины бесплодия исключены. К сожалению, бывают ситуации, когда оба партнера абсолютно здоровы и фертильны, но зачатия не происходит.