Досить поширені отруєння кавуном, динею, бананами, цитрусовими, огірками, капустою та іншими рослинними продуктами. тож, розбираємось, якими фруктами найлегше отруїтись влітку і як вберегтись.

Дивіться також Що буде, якщо не пити воду влітку: 5 систем організму, які під ударом

Кавун і диня: причини отруєння баштанними криються в підвищеному вмісті нітратів і розмноженні бактерій в м'якоті плоду.

Перше відбувається через неправильне використання азотних добрив. Їх широко застосовують для стимуляції росту рослин, але добрива цього виду можуть накопичуватися в ґрунті, потрапляти в ґрунтові води та, як наслідок концентруватися в продуктах (переважно в зелені, огірках і кавунах).

А ось розмноження мікроорганізмів в м'якоті відбувається через неправильне зберігання, загнивання плоду або порушення цілісності шкірки. Саме з цієї причини не рекомендується купувати розрізані кавуни та дині.



Не надрізуйте кавун на ринку чи в магазині, щоб не поширювались бактерії / Фото Unsplash

Черешня часто обробляється пестицидами, концентрація яких може значно перевищувати норму, що може викликати неприємні для організму реакції, через індивідуальну нестерпність деяких видів хімікатів.

часто обробляється пестицидами, концентрація яких може значно перевищувати норму, що може викликати неприємні для організму реакції, через індивідуальну нестерпність деяких видів хімікатів. Полуниця – лідер за вмістом небезпечних для організму людини пестицидів. Пестициди здатні викликати алергічні реакції, різні аутоімунні захворювання. Але по-іншому захистити ягоди від шкідників виробник не може.

Що буде якщо споживати недостиглі фрукти й овочі Вживання їх в їжу несе небезпеку отруєння нітратами, які використовуються для прискореного росту плодів. Найчастіше споживають нестиглі фрукти діти, які "обносять" абрикоси та яблуні, на яких ледве встигли зав'язатися плоди. Нітрати можуть викликати алергію, порушення в роботі щитоподібної залози та шлунково-кишкового тракту.

Важливо! Якщо після того, як ви споживали ягоди чи фрукти, ви відчули слабкість, нудоту, нездужання, у вас різко підвищилася температура, – швидше за все мова йде про токсикоінфекції.

Хто найбільше схильний до отруєння

Харчове отруєння може отримати будь-яка людина, але люди, яких ми перераховуємо нижче, більше схильні до таких захворювань:

дорослі від 65 років і старше;

діти молодше 5 років;

люди, які мають проблеми зі здоров'ям або вживають ліки, які знижують здатність організму боротися з мікробами й хворобами, наприклад: люди з діабетом, захворюванням печінки або нирок, ВІЛ або раком; вагітні.

Як споживати фрукти, щоб не отруїтись

Щоб уникнути харчового отруєння, потрібно дотримуватися кількох простих правил: