Причиною галітозу – неприємного запаху з рота може бути успадкована генетична мутація. Раніше її вже пов'язували зі здатністю пригнічувати розвиток пухлин, тому результати цього дослідження можуть виявитися корисними для онкологів.

Вчені провели аналіз повітря, яке видихається у п'яти осіб, які скаржилися на галітоз. Учасники експерименту походили з родин, генетично ніяк не пов'язаних між собою: одна була родом з Туреччини, друга – з Португалії, третя – з Нідерландів, пише Nature Genetics.

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Ген неприємного запаху з рота

У всіх пацієнтів виявили підвищений рівень метантіола і диметилсульфіду (з'єднань сірки). Обидві речовини мають сильний неприємний запах, схожим на запах тухлої капусти. Їх в промисловому масштабі виробляють для додавання в побутовий газ, який не має власного запаху, щоб можна було вчасно помітити витік.

Крім того, у всіх учасників експерименту вчені виявили мутацію в гені, що кодує білок SELENBP1. Для того, щоб переконатися, що саме цей ген пов'язаний з галітозом, вчені використовували спеціально виведених лабораторних мишей.

У них методом генної інженерії був "вимкнений" ген SELENBP1, після чого виявилося, що в плазмі крові цих мишей ті ж самі сполуки сірки починають виявлятися в підвищених концентраціях. Імовірно, ген SELENBP1 (selenium binding protein 1) допомагає виробляти фермент, який розщеплює ці сполуки сірки з неприємним запахом.

Рак та ген неприємного запаху

Але найголовніше, що відсутність цього гена важлива не тільки для проблеми галітозу. Раніше вченими вже було виявлено, що саме ген SELENBP1 має здатність пригнічувати розвиток пухлин.

Імовірно, саме порушення роботи цього гена (внаслідок мутації) допомагають собакам розпізнавати деякі випадки онкологічних захворювань за запахом пацієнта. Подальші дослідження цього гена допоможуть розкрити цю загадку.