Причиной галитоза – неприятного запаха изо рта может быть унаследованная генетическая мутация. Ранее ее уже связывали со способностью подавлять развитие опухолей, поэтому результаты этого исследования могут оказаться полезными для онкологов.

Ученые провели анализ воздуха, который выдыхается у пяти человек, которые жаловались на галитоз. Участники эксперимента происходили из семей, генетически никак не связанных между собой: одна была родом из Турции, вторая – из Португалии, третья – из Нидерландов, пишет Nature Genetics.

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Ген неприятного запаха изо рта

У всех пациентов обнаружили повышенный уровень метантиола и диметилсульфида (соединений серы). Оба вещества имеют сильный неприятный запах, похожим на запах тухлой капусты. Их в промышленном масштабе производят для добавления в бытовой газ, который не имеет собственного запаха, чтобы можно было вовремя заметить утечку.

Кроме того, у всех участников эксперимента ученые обнаружили мутацию в гене, кодирующем белок SELENBP1. Для того, чтобы убедиться, что именно этот ген связан с галитозом, ученые использовали специально выведенных лабораторных мышей.

В них методом генной инженерии был "выключен" ген SELENBP1, после чего оказалось, что в плазме крови этих мышей те же соединения серы начинают проявляться в повышенных концентрациях. Вероятно, ген SELENBP1 (selenium binding protein 1) помогает вырабатывать фермент, который расщепляет эти соединения серы с неприятным запахом.

Рак и ген неприятного запаха

Но самое главное, что отсутствие этого гена важно не только для проблемы галитоза. Ранее учеными уже было выявлено, что именно ген SELENBP1 обладает способностью подавлять развитие опухолей.

Вероятно, именно нарушение работы этого гена (вследствие мутации) помогают собакам распознавать некоторые случаи онкологических заболеваний по запаху пациента. Дальнейшие исследования этого гена помогут раскрыть эту загадку.