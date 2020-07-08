За словами ООН, в останні роки вчені не раз попереджали про зростання кількості хвороб, які викликають вірусами тварин. У зв'язку з цим, пандемія COVID-19 була передбачуваною.

Також у звіті ООН йдеться, що пандемія була "дуже передбачуваною", оскільки поведінка людини, включаючи інтенсивне фермерство, викликала сплеск зоонозних (передаються від тварин) хвороб.

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Перехід коронавірусу від тварин до людини

Програма ООН з навколишнього середовища (UNEP) стверджує, що коронавірус з найбільшим ступенем ймовірності розвинувся спочатку в кажанів. Раніше дослідження передбачали, що звідти він перейшов спочатку в панголінів, а вже потім до людини, яка вживала тварин в їжу.

При цьому на стадії переходу від панголінів до людей вірус став більш агресивним. Зоонозні хвороби здатні передаватися від хребетних тварин на кшталт ссавців, птахів, рептилій і риб до людини. До цих хвороб відносять вірус Ебола, який спочатку виник в організмі мавп, а також близькосхідний респіраторний синдром, пов'язаний з верблюдами.



Вірус міг передатися від панголіна / Фото: share.america.gov

Але остаточно наука не знає, від якої саме тварини людина підчепила хворобу

Чому вірус передався до людини

Експерти вважають, що спалахи серед людей пов'язані з вторгненням людства в дику природу. До характерних ознак такого вторгнення відносять масову вирубку лісів і вживання в їжу м'яса диких тварин.

Щороку 2 мільйони людей, переважно з бідних країн, вмирають від зоонозних хвороб на кшталт сказу. До теперішнього часу пандемія COVID-19 вбила понад 543 тисячі людей за 8 місяців з її формального початку.