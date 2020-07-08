По словам ООН, в последние годы ученые не раз предупреждали о росте числа болезней, которые вызываются вирусами животных. В связи с этим пандемия COVID-19 была предсказуемой.

Также в отчете ООН говорится, что пандемия была "очень предсказуемой", поскольку поведение человека, включая интенсивное фермерство, вызвало всплеск зоонозных (передающиеся от животных) болезней.

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Переход коронавируса от животных к человеку

Программа ООН по окружающей среде (UNEP) утверждает, что коронавирус с наибольшей степенью вероятности развился сначала у летучих мышей. Ранее исследования предполагали, что от них он перешел сначала к панголинам, а уже потом к человеку, который употребляет животных в пищу.

При этом на стадии перехода от панголинов к людям вирус стал более агрессивным. Зоонозные болезни способны передаваться от позвоночных животных вроде млекопитающих, птиц, рептилий и рыб человеку. К этим болезням относят вирус Эбола, который изначально возник в организме обезьян, а также ближневосточный респираторный синдром, связанный с верблюдами.

Но окончательно наука не знает, от какого именно животного человек подцепил болезнь.

Почему вирус передался к человеку

Эксперты считают, что вспышки среди людей связаны с вторжением человечества в дикую природу. К характерным признакам такого вторжения относят массовую вырубку лесов и употребление в пищу мяса диких животных.

Ежегодно 2 миллиона людей, преимущественно из бедных стран, умирают от зоонозных болезней типа бешенства. До настоящего времени пандемия COVID-19 убила более 543 тысяч человек за 8 месяцев с ее формального начала.