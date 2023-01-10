Нове дослідження омега-3

Зазвичай експерти рекомендували добавки омега-3 для зменшення рецидиву депресії у деяких пацієнтів з високим ризиком, але якихось даних щодо використання цих добавок для профілактики депресії у населення загалом у вчених не було. Крім того, дослідження на цю тему, які проводилися раніше, давали неоднозначні результати.

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Дослідники вирішили перевірити потенціал щоденних добавок вітаміну D та/або омега-3 для запобігання депресії. Загалом 18 353 дорослих у віці 50 років і старше без депресії на початку дослідження протягом понад п'яти років у випадковому порядку отримували добавки вітаміну D та/або омега-3 або відповідних плацебо.

Омега-3 не зменшує ризик депресія

У деяких людей, як і раніше, є медичні причини для прийому добавок з омега-3. Наприклад, все частіше виявляється, що риб'ячий жир корисний для лікування запальних станів, а також для лікування існуючих депресивних розладів у деяких пацієнтів з високим ризиком. Однак наші результати показують, що немає причин приймати добавки з риб'ячим жиром виключно для запобігання депресії,

— сказала авторка дослідження Джоанн Е. Менсон.

Вчені не виявили жодної користі від добавок омега-3 для запобігання депресії або підвищення настрою. При цьому дослідники приділяли рівну увагу ризику розвитку клінічної депресії у будь-який момент та загальним показникам настрою протягом усього періоду спостереження.