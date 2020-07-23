Оксид азоту є перспективним у лікуванні коронавірусного захворювання. Зокрема він допомагає підтримувати в нормі судини і регулює запальні процеси, які сприяють пошкодженню легенів і розвитку гострого респіраторного дистрес-синдрому.

Дослідники Університету Джорджа Вашингтона опублікували огляд, в якому йдеться про те, що оксид азоту зупиняє реплікацію вірусу SARS-CoV-2, пише EurekAlert.

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Дія оксид азоту в терапії COVID-19

В дослідженні йдеться, що оксид азоту один із декількох потенційних методів лікування COVID-19, що входять до програми розширеного доступу США до надзвичайних ситуацій з питань харчових продуктів та лікарських засобів. Відомо, що у 2013 році оксид азоту придушував реплікацію вірусу атипової пневмонії – важкого гострого респіраторного синдрому.

Оксид азоту – що це Оксид азоту – протимікробна та протизапальна молекула, яка відіграє ключову роль в роботі легеневої системи кровоносних судин при вірусних інфекціях і захворюваннях легенів.

Перспективи терапії

Відтак, оксид азоту допомагає зупинити та попередити цитокіновий шторм, відновлювати функцію капілярів і захищати чутливі до кисню органи, зокрема нирки.

Ймовірно, помірні дози оксиду азоту шляхом інгаляцій здатні зупинити прогресування коронавірусної хвороби і попередити гостру недостатність внутрішніх органів.