Оксид азота является перспективным в лечении коронавирусного заболевания. В частности он помогает поддерживать в норме сосуды и регулирует воспалительные процессы, которые способствуют повреждению легких и развитию острого респираторного дистресс-синдрома.

Исследователи Университета Джорджа Вашингтона опубликовали обзор, в котором говорится о том, что оксид азота останавливает репликацию вируса SARS-CoV-2, пишет EurekAlert.

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Действие оксид азота в терапии COVID-19

В исследовании говорится, что оксид азота один из нескольких потенциальных методов лечения COVID-19, которые входят в программу расширенного доступа США к чрезвычайным ситуациям по вопросам пищевых продуктов и лекарственных средств. Известно, что в 2013 году оксид азота подавлял репликацию вируса атипичной пневмонии – тяжелого острого респираторного синдрома.

Оксид азота – что это Оксид азота – противомикробная и противовоспалительная молекула, которая играет ключевую роль в работе легочной системы кровеносных сосудов при вирусных инфекциях и заболеваниях легких.

Выводы

Следовательно, оксид азота помогает остановить и предупредить цитокиновый шторм, восстанавливать функцию капилляров и защищать чувствительные к кислороду органы, в частности почки.

Вероятно, умеренные дозы оксида азота путем ингаляций способны остановить прогрессирование коронавирусной болезни и предупредить острую недостаточность внутренних органов.