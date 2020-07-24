В Ізмаїльському районі Одеської області від малярії помер 27-річний моряк, який повернувся з Африки.

Про це на брифінгу сказав головний санітарний лікар у Одеській області Віталій Гончаров, пише 24 канал.

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За його словами, 27-річний моряк заразився малярією в ПАР і не приймав протималярійні препарати.

Минулого тижня зареєстровано летальний випадок від тропічної малярії у мешканця Ізмаїльського району. Це молодий моряк, який захворів на судні і був знятий з нього 16 липня через це захворювання,

– повідомив лікар.

Всього з початку року в Одеській області підтверджено три завезені випадки малярії.