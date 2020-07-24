В Одеській області від малярії помер 27-річний моряк
В Ізмаїльському районі Одеської області від малярії помер 27-річний моряк, який повернувся з Африки.
Про це на брифінгу сказав головний санітарний лікар у Одеській області Віталій Гончаров, пише 24 канал.
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За його словами, 27-річний моряк заразився малярією в ПАР і не приймав протималярійні препарати.
Минулого тижня зареєстровано летальний випадок від тропічної малярії у мешканця Ізмаїльського району. Це молодий моряк, який захворів на судні і був знятий з нього 16 липня через це захворювання,
– повідомив лікар.
Всього з початку року в Одеській області підтверджено три завезені випадки малярії.
Малярія або "болотяна лихоманка" – це інфекційне захворювання, яке передається людині при укусах так званих "малярійних комарів" (Anopheles). 80-90% пацієнтів, які підхопили тропічну малярію, помирають.Зазвичай симптоми з'являються через 10-15 днів після укусу інфікованого комара. Перші симптоми – лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість – можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії. Необхідно пам'ятати, що ранні прояви малярії схожі з першими ознаками інших захворювань.