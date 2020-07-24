В Одесской области от малярии умер 27-летний моряк
В Измаильском районе Одесской области от малярии умер 27-летний моряк, вернувшийся из Африки.
Об этом на брифинге сказал главный санитарный врач в Одесской области Виталий Гончаров, пишет 24 канал.
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По его словам, 27-летний моряк заразился малярией в ЮАР и не принимал противомалярийные препараты.
На прошлой неделе зарегистрирован летальный случай от тропической малярии у жителя Измаильского района. Это молодой моряк, который заболел на судне и был снят с него 16 июля из-за этого заболевания,
– сообщил врач.
Всего с начала года в Одесской области подтверждено три завезенных случая малярии.
Малярия или "болотная лихорадка" – это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах так называемых "малярийных комаров" (Anopheles). 80-90% пациентов, подхватили тропическую малярию, умирают.
Обычно симптомы появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы – лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость – могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии. Необходимо помнить, что ранние проявления малярии схожи с первыми признаками других заболеваний.