В Измаильском районе Одесской области от малярии умер 27-летний моряк, вернувшийся из Африки.

Об этом на брифинге сказал главный санитарный врач в Одесской области Виталий Гончаров, пишет 24 канал.

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По его словам, 27-летний моряк заразился малярией в ЮАР и не принимал противомалярийные препараты.

На прошлой неделе зарегистрирован летальный случай от тропической малярии у жителя Измаильского района. Это молодой моряк, который заболел на судне и был снят с него 16 июля из-за этого заболевания,

– сообщил врач.

Всего с начала года в Одесской области подтверждено три завезенных случая малярии.