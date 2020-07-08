Почему малярия так опасна: симптомы, профилактика и лечение
Малярия – это одно из самых опасных инфекционных заболеваний в мире. Оно чаще всего передается в организм человека через укус комаров и часто приводит к летальному исходу.
Малярия: история, статистика и распространение
Малярия или "болотная лихорадка" – это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах так называемых малярийных комаров" (Anopheles). 80-90% пациентов, которые подхватили тропическую малярию, умирают.
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По мнению медиков, малярия является одной из самых опасных болезней человечества. В истории она становилась причиной упадка крупных стран, народов и даже "решала" результаты войн.
Именно от малярии умерли такие известные люди, как Чингисхан, Александр Македонский, король гуннов Аттила, святой Августин, Данте Алигьери, Христофор Колумб, Оливер Кромвель, лорд Байрон и многие другие.
Исследователи считают, что малярия появилась в Западной и Центральной Африке и развивалась вместе с человечеством. Археологи нашли старейшие окаменелости комаров с остатками малярийных паразитов, возраст которых составляет 30 миллионов лет.
Особенно малярия распространяется в Субсахарской Африке, Бразилии, Шри-Ланке, Индии, Вьетнаме и Колумбии. В общем в местах, где есть малярийные комары, проживает 2,4 миллиарда человек (около 40% населения мира)
Малярия: география опасных районов
По данным ВОЗ, по состоянию на 2018 год малярией заболело 228 миллионов человек, свыше 405 тысяч из которых умерли. Труднее всего малярию переносят дети до 5 лет и 67% от всех летальных случаев из-за малярии составляют именно они.
Количество ежегодных летальных случаев из-за малярии больше, чем из-за пневмонии и туберкулеза.
Малярия: заражение и симптомы
Малярия попадает в кровь человека через укус самки малярийного комара. Также она может передаваться внутриутробно от зараженной матери ребенку, при переливании зараженной крови или при инъекции шприцем.
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Когда кровь доставляет паразита в печень, – он там вызревает и размножается, в результате чего разрушает красные кровяные клетки нашего тела (эритроциты).
После того, как какая-то клетка печени разрушается, паразиты попадают в организм и поражают эритроциты инфицированного лица, где продолжают размножаться. Впоследствии краснокровцы разрушаются и паразиты высвобождаются из них и поражают следующие эритроциты.
Когда клетка печени разрушается и освобождает паразитов, они начинают поражать эритроциты
Симптомы малярии могут возникнуть через 1-4 недели после заражения и проходят достаточно тяжело.
Обычно появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы – лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость – могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии. Необходимо помнить, что ранние проявления малярии схожи с первыми признаками других заболеваний.
Обычно малярия протекает циклически – обострение заболевания длится от 6 до 10 часов. После этого температура тела снижается, но происходит сильное потоотделение и наступает глубокий сон (от 2 до 5 часов). Повторное обострение симптомов наступает через 48-72 часа.
Малярия лечится только стационарно под пристальным контролем медиков. Проблема в том, что у малярийных паразитов развилась устойчивость к некоторым антибиотикам, в результате чего лечить это заболевание становится все труднее.
Почему малярия так опасна: симптомы, профилактика и лечение / инфографика 24 канала
Малярия: профилактика заболевания
Если вы собираетесь в страны, где распространена малярия, единственный способ избежать заражения – вакцинация, которую назначают за две недели до поездки.
Выбирайте квартиру с антимоскитными сетками, кондиционерами или вентиляторами (если эти приборы включены, они могут отпугивать насекомых). Не забывайте пользоваться спреями против комаров и носите на улице закрытую одежду светлого цвета.
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Избегайте кустарников, ведь это любимые места для роения опасных комаров. Также очень опасными являются места с застойной водой – здесь насекомые размножаются.
Не стоит пренебрегать и антимоскитными сетками над кроватями – они должны быть цельными, без дырок и обработанными инсектицидами (химические препараты для защиты растений от вредных насекомых). Впрочем, в некоторых районах малярийные комары уже выработали устойчивость к инсектицидам.
Если вы заметили у себя симптомы заболевания, немедленно обратитесь к врачу.
Красные кровяные тельца человека, заражены паразитом вида Plasmodium vivax
Малярия в Украине
В Украине не циркулирует возбудитель малярии. Подавляющее большинство случаев завезено из других стран.
В 2016 году в Украине зарегистрировали 43 завезенных случая малярии, один из пострадавших умер. В 2017 году в Украине зарегистрировано 45 завезенных случаев малярии (в 28 случаях малярией заболели граждане Украины, в 17 – иностранцы), трое пострадавших умерли.
В 2018 году в Украине зарегистрировано 19 завезенных случаев малярии, в том числе 3 летальных случая.
В 2019 году в Украину завезено 38 случаев малярии, из них двое больных умерло.
Последние случаи в 2020 году, о которых известно:
- 8 июля во Львове у 46-летнего мужчины, который длительное время работал в Африке, обнаружили самый тяжелый вид малярии – тропическую малярию.
- 22-летний студент приехал в Украину для учебы в харьковском вузе 3 сентября прошлого года. Первые симптомы появились еще 9 мая: студент почувствовал слабость, боль в горле, температура тела повысилась до 37°C.