Малярия – это одно из самых опасных инфекционных заболеваний в мире. Оно чаще всего передается в организм человека через укус комаров и часто приводит к летальному исходу.

Малярия: история, статистика и распространение

Малярия или "болотная лихорадка" – это инфекционное заболевание, которое передается человеку при укусах так называемых малярийных комаров" (Anopheles). 80-90% пациентов, которые подхватили тропическую малярию, умирают.

К теме Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика

По мнению медиков, малярия является одной из самых опасных болезней человечества. В истории она становилась причиной упадка крупных стран, народов и даже "решала" результаты войн.

Именно от малярии умерли такие известные люди, как Чингисхан, Александр Македонский, король гуннов Аттила, святой Августин, Данте Алигьери, Христофор Колумб, Оливер Кромвель, лорд Байрон и многие другие.

Исследователи считают, что малярия появилась в Западной и Центральной Африке и развивалась вместе с человечеством. Археологи нашли старейшие окаменелости комаров с остатками малярийных паразитов, возраст которых составляет 30 миллионов лет.

Особенно малярия распространяется в Субсахарской Африке, Бразилии, Шри-Ланке, Индии, Вьетнаме и Колумбии. В общем в местах, где есть малярийные комары, проживает 2,4 миллиарда человек (около 40% населения мира)

Малярия: география опасных районов

По данным ВОЗ, по состоянию на 2018 год малярией заболело 228 миллионов человек, свыше 405 тысяч из которых умерли. Труднее всего малярию переносят дети до 5 лет и 67% от всех летальных случаев из-за малярии составляют именно они.

Количество ежегодных летальных случаев из-за малярии больше, чем из-за пневмонии и туберкулеза.

Малярия: заражение и симптомы

Малярия попадает в кровь человека через укус самки малярийного комара. Также она может передаваться внутриутробно от зараженной матери ребенку, при переливании зараженной крови или при инъекции шприцем.

Важно Все о сахарном диабете: первые симптомы, профилактика и факторы риска

Когда кровь доставляет паразита в печень, – он там вызревает и размножается, в результате чего разрушает красные кровяные клетки нашего тела (эритроциты).

После того, как какая-то клетка печени разрушается, паразиты попадают в организм и поражают эритроциты инфицированного лица, где продолжают размножаться. Впоследствии краснокровцы разрушаются и паразиты высвобождаются из них и поражают следующие эритроциты.



Когда клетка печени разрушается и освобождает паразитов, они начинают поражать эритроциты

Симптомы малярии могут возникнуть через 1-4 недели после заражения и проходят достаточно тяжело.

Малярия – симптомы Обычно появляются через 10-15 дней после укуса инфицированного комара. Первые симптомы – лихорадка, головная боль, сильное потоотделение, слабость – могут проявляться слабо, что затрудняет выявление малярии. Необходимо помнить, что ранние проявления малярии схожи с первыми признаками других заболеваний.

Обычно малярия протекает циклически – обострение заболевания длится от 6 до 10 часов. После этого температура тела снижается, но происходит сильное потоотделение и наступает глубокий сон (от 2 до 5 часов). Повторное обострение симптомов наступает через 48-72 часа.

Малярия лечится только стационарно под пристальным контролем медиков. Проблема в том, что у малярийных паразитов развилась устойчивость к некоторым антибиотикам, в результате чего лечить это заболевание становится все труднее.

Почему малярия так опасна: симптомы, профилактика и лечение / инфографика 24 канала

Малярия: профилактика заболевания

Если вы собираетесь в страны, где распространена малярия, единственный способ избежать заражения – вакцинация, которую назначают за две недели до поездки.

Выбирайте квартиру с антимоскитными сетками, кондиционерами или вентиляторами (если эти приборы включены, они могут отпугивать насекомых). Не забывайте пользоваться спреями против комаров и носите на улице закрытую одежду светлого цвета.

Читайте также: Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение

Избегайте кустарников, ведь это любимые места для роения опасных комаров. Также очень опасными являются места с застойной водой – здесь насекомые размножаются.

Не стоит пренебрегать и антимоскитными сетками над кроватями – они должны быть цельными, без дырок и обработанными инсектицидами (химические препараты для защиты растений от вредных насекомых). Впрочем, в некоторых районах малярийные комары уже выработали устойчивость к инсектицидам.

Если вы заметили у себя симптомы заболевания, немедленно обратитесь к врачу.

Красные кровяные тельца человека, заражены паразитом вида Plasmodium vivax

Малярия в Украине

В Украине не циркулирует возбудитель малярии. Подавляющее большинство случаев завезено из других стран.

В 2016 году в Украине зарегистрировали 43 завезенных случая малярии, один из пострадавших умер. В 2017 году в Украине зарегистрировано 45 завезенных случаев малярии (в 28 случаях малярией заболели граждане Украины, в 17 – иностранцы), трое пострадавших умерли.

В 2018 году в Украине зарегистрировано 19 завезенных случаев малярии, в том числе 3 летальных случая.

В 2019 году в Украину завезено 38 случаев малярии, из них двое больных умерло.

Последние случаи в 2020 году, о которых известно: