В мире известно о пяти видах вирусов, вызывающих гепатит (А, В, С, D, Е), все они представляют опасность для здоровья человека. Гепатитом называют острые и хронические инфекционные воспалительные заболевания печени. Гепатиты B и С являются причиной 96% всех случаев смерти от гепатита.

28 июля отмечается Всемирный день борьбы с гепатитом. Эта дата была выбрана потому, что в этот день родился ученый, лауреат Нобелевской премии доктор Барух Бламберг, который открыл вирус гепатита B и разработал диагностический тест на вирус и вакцину против него.

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Как пишут в ВОЗ, недостаточный охват тестирования и лечения – серьезная проблема.

По оценкам экспертов, в Украине около 1,3 миллиона человек инфицированы гепатитом С. В то же время под контролем находится лишь 87 269 человек.

То есть это 6,5% людей, которые знают, что они болеют вирусным гепатитом С,

– сказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 28 июля.

Степанов добавил, что, по данным ВОЗ, лишь 9% людей с хроническим вирусом гепатита В знают о своем диагнозе, а 20% – что они болеют гепатитом С.

Что такое гепатит А?

Гепатит А, который кое-кто больше знает как "болезнь Боткина" или желтуха – острая инфекционная болезнь с поражением печени, которая попадает в организм человека путем потребления пищи или воды, загрязненной инфицированными испражнениями.

Причина заболевания

Подцепить гепатит А можно через немытые руки, плохо обработанную пищу, общую посуду и прочее.

Инфицирование также возможно путем близкого контакта с больным. Обычно, у детей не заметны симптомы, но они могут заразить других.

В группе риска – дети и люди с высоким риском инфицирования гепатитом, которым еще не сделана прививка.

Симптомы

В большинстве случаев заболевание протекает практически бессимптомно, особенно у детей и молодых людей.

Время между инфицированием и появлением симптомов составляет от 2 до 6 недель. Если симптомы появляются, они сохраняются на протяжении 1-4 недель.

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Наблюдаются такие симптомы гепатита А:

– горячка (первые 3 дня болезни);

– слабость;

– снижение аппетита;

– желтуха (желтеет кожа и даже глаза, темнеет моча, кал обесцвечивается);

– рвота;

– боль в животе;

– острая печеночная недостаточность (редко).

Профилактика и лечение

Самым эффективным способом предупреждения гепатита А является вакцинация, которая защищает человека от инфицирования на протяжении всей жизни. Также важно тщательно мыть руки и правильно готовить пищу.

Переболев один раз гепатитом А, человек приобретает иммунитет против инфекции на всю жизнь.

Особого лечения не существует, рекомендуется режим покоя и употребление лекарств от тошноты или диареи, если есть такая потребность.

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Гепатит А: особенности заболевания, симптомы и профилактика

Чем опасен гепатит В?

Гепатит B – инфекционное заболевание, которое вызывает вирус гепатита B, который приводит к воспалению печени. Гепатит B бывает острым (самоограниченным) или хроническим (долговременным).

Способы заражения:

– через ранения, укусы насекомых и животных;

– через слюну инфицированного человека, мочу;

– через контакт с зараженной кровью, с поврежденной кожей или слизистыми оболочками (совместные приборы, загрязненные кровью: бритвы для бритья, зубные щетки, полотенца, носовые платки, мочалки и тому подобное);

– от матери к ребенку в утробе через плаценту, во время родов и через грудное молоко;

– незащищенный половой контакт (при гетеросексуальных и гомосексуальных отношениях);

– через медицинские и немедицинские парентеральные вмешательства: переливание крови, внутривенное употребление препаратов, во время прокалывания ушей, татуирования, бритья, маникюра и других косметических процедур.

Симптомы

Гепатит В начинает проявляться постепенно. Начальный период может затягиваться до 1 месяца и более.

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Больные гепатитом В имеют такие симптомы:

– головная боль;

– нарушение сна;

– запоры;

– тошнота и рвота;

– общая слабость;

– зуд и пигментация кожи (редко);

– желтуха;

– боли в суставах;

– тупая боль в районе печени;

– снижение аппетита, отвращение к пище;

– повышается температура тела (при тяжелом течении болезни).

Профилактика и лечение

В отличие от гепатита A, гепатит B не передается через воду, пищу или контакт с телесными жидкостями. Поэтому для предупреждения заболевания следует избегать:

– незащищенных сексуальных контактов;

– переливаний крови;

– повторного использования шприцов и других инструментов.

Для предотвращения болезни разработаны различные вакцины на основе белков суперкапсида (поверхностного антигена).

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Риск передачи от матери к ребенку можно существенно уменьшить, если ввести малышу вакцины от гепатита B в течение 12 часов от рождения, с последующей дозой вакцины на 1-2 месяце жизни и третьей дозой не ранее, чем на 6-й месяц (24 недели).

Вакцинация детей и взрослых проводится с помощью двух-, трех-, четырехдозовых серий. Если организм человека адекватно реагирует на вакцину, то защита от гепатита В будет продолжаться в течение 12 лет, а иммунитет – до 25 лет.

Обычно гепатит B не требует лечения, потому что большинство взрослых могут избавиться от инфекции спонтанно. Раннее антивирусное лечение может потребоваться у менее чем 1% пациентов, которые имеют иммунную недостаточность.

Лечение хронической инфекции может быть необходимым, чтобы уменьшить риск цирроза и рака печени. Такое лечение длится от шести месяцев до года. Тесты для выявления инфекции гепатита B включают анализы плазмы крови, при хроническом гепатите B – биопсию печени.

Рецидив чаще всего случается после приема алкоголя или лекарств или у людей с нарушенным иммунитетом.

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Гепатит В: способы заражения, симптомы и профилактика

Все опасности гепатита С

Гепатит C – инфекционное заболевание, которое вызывает вирус гепатита C и поражает как печень, так и другие внутренние органы и ткани (в частности, костный мозг, щитовидную железу и др).

Гепатит С подразделяют на следующие виды: инфекционный гепатит, токсический гепатит, лучевой гепатит и аутоиммунный гепатит.

Способы заражения

Инфекционный гепатит можно подцепить через орально-фекальный путь или парентерально, или же получить вирус как осложнение инфекционного либо бактериального заболевания (например, осложнение сифилиса или лептоспироза).

Токсический гепатит возникает как осложнение при отравлениях химическими веществами, лекарственными препаратами и алкоголем.

Лучевой гепатит появляется при воздействии на организм радиоактивными веществами (например, при длительных лечебных курсах лучевой терапии).

Аутоиммунный гепатит – это результат аутоиммунной патологии.

Симптомы

Основная опасность этого вируса в том, что гепатит С долгое время протекает бессимптомно или почти бессимптомно – инкубационный период может составлять от 20 до 140 дней, но в основном это около 50 дней.

Среди симптомов:

– боли в суставах;

– желтуха;

– боль в правом подреберье;

– резкое похудение, отсутствие аппетита, тошнота;

– запоры или поносы;

– общая слабость и сильная утомляемость;

– асцит (увеличение в объеме живота);

-– зуд и появление на коже сосудистых звездочек.

Острая форма гепатита С часто на первых стадиях своего развития проявляется всеми признаками гриппа или другой респираторной инфекции.

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Хронический гепатит на первой и второй стадиях фактически никак не проявляется, а впоследствии приводит к циррозу печени или развитию опухоли.

Профилактика и лечение

В профилактику гепатита входит следующее:

– соблюдение всех норм личной гигиены и санитарии быта;

– правильный режим питания;

– здоровый образ жизни (отказ от алкоголя, курения, жареной и жирной пищи, отказ от употребления немытых продуктов, полноценный сон, отсутствие стрессов);

– при появлении заболевания у кого-то из родственников или друзей нужно ограничить пребывание с ним в одной комнате и максимально снизить контакт.



Гепатит С: способы заражения, симптомы и профилактика

Внимание! Поставить точный диагноз может только врач, а лечение гепатита осуществляется исключительно в медицинском учреждении! Самолечение может быть вредным для вашего здоровья и даже может закончиться летально!