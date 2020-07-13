По всей видимости, на развитие рецидивирующего цистита влияет способность бактерий прятаться внутри клеток эпителия влагалища.

Известно, что многие инфекции имеют хроническое течение благодаря тому, что у их возбудителей в организме есть резервуары, в которых те могут безопасно храниться некоторое время, пишет Nature Communications.

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Инфекция мочевыводящей системы (известное ее проявление – цистит) часто становится рецидивирующей: примерно у 40% инфицированных повторное заболевание развивается в течение полугода. За повторные случаи обычно ответственные те же штаммы бактерий. Но механизмы рецидивов инфекции известны плохо.

Цистит – что это? Это воспаление слизистой оболочки мочевого пузыря.

Исследования на мышах

Сначала ученые из отделения урологии Медицинского центра Университета Вандербильда (Vanderbilt University Medical Center) изучили течение рецидивирующего цистита на мышах. Они установили, что кишечная палочка (частая причина цистита) может не только прилипать к вагинальному эпителию (наружному слою слизистой), но и проникать в него.

Исследования на людях

Авторы показали, что эта бактерия может долго храниться внутри клеток слизистой влагалища после того, как животные перенесли цистит. Повторное заражение мочевого пузыря бактериями, которое вызывает рецидив цистита, происходит при их выходе из этих клеток.

Ученые проверили данные этих экспериментов, обследуя людей. Они взяли образцы эпителия влагалища у женщин, страдающих от рецидивирующего цистита. Исследователи обнаружили бактерии в клетках слизистой, где они были защищены от внешних воздействий. Ученые уверены, что бактерии могут покидать этот приют, чтобы заново инфицировать мочевой пузырь.