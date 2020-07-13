По всій видимості, розвитку рецидивуючого циститу здатність бактерій, які ховатися усередині клітин епітелію піхви.

Відомо, що багато інфекцій мають хронічний перебіг завдяки тому, що у їх збудників в організмі є резервуари, в яких ті можуть безпечно зберігатися деякий час, пише Nature Communications.

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Інфекція сечовивідної системи (найвідоміше її прояв – цистит) часто стає рецидивуючим: приблизно у 40% інфікованих повторне захворювання розвивається протягом пів року. За повторні випадки зазвичай відповідальні ті ж штами бактерій. Але механізми рецидивів інфекції відомі погано.

Цистит – що це? Це запалення слизової оболонки сечового міхура.

Дослідження на мишах

Спочатку вчені з відділення урології Медичного центру Університету Вандербільда ​​(Vanderbilt University Medical Center) вивчили перебіг рецидивуючого циститу на мишах. Вони встановили, що кишкова паличка (найчастіша причина циститу) може не тільки прилипати до вагінального епітелію (зовнішнього шару слизової), а й проникати в нього.

Дослідження на людях

Автори показали, що ця бактерія може довго зберігатися всередині клітин слизової піхви після того, як тварини перенесли цистит. Повторне зараження сечового міхура бактеріями, яке викликає рецидив циститу, відбувається при їхньому виході з цих клітин.

Вчені перевірили дані цих експериментів, обстежуючи людей. Вони взяли зразки епітелію піхви у жінок, які страждають від рецидивуючого циститу. Дослідники виявили бактерії в клітинах слизової, де вони були захищені від зовнішніх впливів. Вчені впевнені, що бактерії можуть залишати цей притулок, щоб заново інфікувати сечовий міхур.