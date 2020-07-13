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Як народжуються і живуть сіамські близнюки: фото
7 липня , 16:59 Як народжуються і живуть сіамські близнюки: фото
Анастасія Манюхіна
Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
3 липня , 06:20 Як охолодити квартиру без кондиціонера: прості поради
Наталя Сколоздра
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Головні новини про коронавірус 11 липня: COVID-19 на курорті на Миколаївщині, порушення в Одесі
22:01, 11 липня Головні новини про коронавірус 11 липня: COVID-19 на курорті на Миколаївщині, порушення в Одесі
Чому коронавірус згубно впливає на весь організм: пояснення лікарів
11:01, 11 липня Чому коронавірус згубно впливає на весь організм: пояснення лікарів
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В Україні ще 800 випадків COVID-19 – знову більше одужалих, ніж нових хворих
09:37, 11 липня В Україні ще 800 випадків COVID-19 – знову більше одужалих, ніж нових хворих
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