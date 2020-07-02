Ботулизм – тяжелое токсическое инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему. Тяжелая форма заболевания может привести к летальному исходу. Сегодня, 2 июля госпитализировали жителя Киева с тяжелым течением ботулизма.

Заболел мужчина, вероятно, из-за потребления вяленой рыбы. Его госпитализировали в реанимационное отделение. 24 канал собрал главную информацию, которую нужно знать об опасном заболевании.

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Что такое ботулизм?

Ботулизм – болезнь, возникающая в результате отравления токсинами бактерий ботулизма и характеризуется тяжелым поражением центральной и вегетативной нервной системы. Возбудитель Clostridium botulinum постоянно существует в почве, он образует споры, чрезвычайно устойчивые к воздействию химических и физических факторов (выдерживают кипячение в течение 5 часов и погибают при 120 ° С через ЗО минут).

Бактерии содержат один из самых сильных в природе ядов – ботулотоксин. Его смертельная доза для человека составляет всего лишь 0,3 мкг. Заражение человека ботулизмом происходит при употреблении продуктов животного и растительного происхождения: загрязненных клостридиями фруктов и овощей, неправильно консервированных продуктов, через колбасы, ветчину, копченую рыбу.

Больной человек опасен для окружающих из-за выделения во внешнюю среду бактерий с фекалиями, рвотными массами. Попадая в пищеварительный тракт ботулотоксин не разрушается ферментами, а всасывается в кровь и разносится по организму, "оседая" в разных отделах нервной системы.

Заражение взрослого человека происходит, как правило, через желудочно-кишечный тракт.

Ботулизм в Украине

В Украине есть проблемы с наличием сыворотки от ботулизма. Кроме отсутствия лекарств, в Украине также полностью нет возможности самостоятельно производить сыворотку от ботулизма.



Сезонность заболевания ботулизмом в Украине / Инфографика ЦОЗ

Откуда идет инфекция?

Эксперты уверяют, что отличить инфицированные продукты от качественных невозможно. В зоне риска – вяленая, копченая и соленая рыба, грибы домашнего консервирования, мясные и рыбные консервы и домашняя колбаса. В Украине случаи ботулизма вызваны в основном потреблением вяленой рыбы.



Почему вяленая или сушеная рыба является опасной

В Госпродпотребслужбе просят жителей не покупать в местах стихийной торговли и на агропродовольственных рынках мясные и рыбные продукты домашнего изготовления.

Важно! Чаще всего возбудитель ботулизма содержится в рыбьих внутренностях, из которых токсин и проникает в мясо. Поэтому опасней всего употреблять мясо именно возле ребер и икру, так как эти части могут быть больше всего поражены инфекцией.



Основным возбудителем ботулизма этого года является вяленая и сушеная рыба

Симптомы ботулизма

Ботулизм считается опасным токсичным инфекционным заболеванием. Он поражает нервную систему. А тяжелая форма болезни может привести к летальному исходу. Первые симптомы могут появиться как через несколько часов после употребления, так и через 10 дней. Высокой температуры и тошноты, как правило, не бывает. Разве что в продукте был еще сопутствующий возбудитель.

Симптоматика развивается сверху вниз. Человек начинает плохо видеть, двоится в глазах, не может читать мелкий шрифт, возникает сухость слезных оболочек, а дальше другие симптомы – мышечная слабость, исчезновение рефлексов до дыхательных расстройств,

– отметила врач-инфекционистка Ольга Голубовская.

Ботулизм: основные симптомы:

тошнота

рвота

характерна боль в животе

жидкий стул без патологических примесей;

нарушение зрения (больного беспокоит "сетка" перед глазами, двоение предметов, тяжесть чтения, что связано с параличом глазных мышц)

жажда, сухость слизистых оболочек

расстройство глотания;

может измениться тембр голоса;

сильная головная боль

головокружение

бессонница

общая слабость,

повышение температуры тела

ощущение нехватки воздуха, тяжесть в грудной клетке.



Ботулизм в Украине: источники и симптомы

Как лечить ботулизм?

Медики советуют при первых симптомах отравления сразу обращаться к врачу. В специализированном отделении используют специальные сыворотки (внутримышечно) в течение 1-4 суток.

Учитывая то, что в желудочно-кишечном тракте споры ботулотоксина могут превращаться в вегетативные формы, для их уничтожения используют антибиотики. При расстройствах дыхания назначают искусственную вентиляцию легких. Для лучшего насыщения крови кислородом и повышения защитных сил организма используют гипербарическую оксигенацию.

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Однако, на самом деле лечить нечем, потому что сыворотка от ботулизма в Украине не всегда есть, в частности, в 2015-2018 годах, то есть три года ее не было в Украине совсем.

Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в интервью 24 каналу объяснила, что в Украине существует проблема с обеспечением населения сывороток от ботулизма, поскольку их производители из-за малого спроса не спешат регистрировать в Украине эти лекарственные средства. Министерство уже попросило ВОЗ и "Красный Крест" предоставить сыворотку в виде гуманитарной помощи.



Ульяна Супрун объяснила ситуацию с сыворотками от ботулизма

Сейчас получить противоботулиническую сыворотку можно из специализированного состава ГП "Укрвакцина Минздрава Украины". Введение сыворотки предусмотрено, среди прочего, в курсе лечения при установлении предполагаемого или подтвержденного диагноза ботулизм, такая сыворотка блокирует действие токсина.

Получить сыворотку можно в любое время. Для получения сыворотки необходимо обратиться напрямую к ответственному сотруднику ГП "Укрвакцина Минздрава Украины".

Профилактика ботулизма

Поскольку основной причиной возникновения ботулизма является употребление в пищу некачественно приготовленных, испорченных продуктов, самой главной в профилактике этого заболевания является разъяснительная работа среди населения о правилах домашнего консервирования овощей, фруктов, грибов, мяса, о необходимости тщательного соблюдения технологии. Для разрушения ботулотоксина перед употреблением консервов целесообразно прогревать до 100 ° С в течение 30 минут.

Ни в коем случае нельзя употреблять в пищу мясные и рыбные консервы, если железная банка раздута, деформированная.

Для профилактики всем лицам, которые употребляли вместе с больными ботулизмом инфицированные продукты, вводят сыворотки типа А, В, Е (против наиболее опасных для человека типов клостридий), и наблюдают за ними в течение 10-12 дней.

Профилактика. Не ешьте:

- вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы

- мясных и грибных консервов

- консервов домашнего производства

- если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом

- если сомневаетесь в качестве продуктов

Что такое ботулизм – видео