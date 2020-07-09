В ОАЕ поліцейські навчили собак шукати хворих на коронавірус
В ОАЕ поліція почала використовувати собак для виявлення коронавірусу COVID-19 у людей.
Дослідження показали, що собаки можуть визначати випадки зараження COVID-19 з точністю 92%. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.
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У джерелі йдеться, що було проведено ряд успішних польових випробувань, в ході яких поліцейські собаки з високою точністю визначали випадки зараження коронавірусною інфекцією.
Згідно з даними досліджень Міністерства внутрішніх справ, виявлення передбачуваних випадків захворювання COVID-19 в загальній точності досягло приблизно 92% після двотижневого тренування і 88% в польових умовах,
– йдеться у публікації.
Тести проводилися на території декількох лікарень протягом двох тижнів.
Натреновані собаки зможуть виявляти заражених під час патрулювання вулиць, а також у людних місцях, до прикладу, вокзали і аеропорти.