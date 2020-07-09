В ОАЭ полиция начала использовать собак для обнаружения коронавируса COVID-19 у людей.

Исследования показали, что собаки могут определять случаи заражения COVID-19 с точностью 92%. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

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В источнике говорится, что был проведен ряд успешных полевых испытаний, в ходе которых полицейские собаки с высокой точностью определяли случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Согласно данным исследований Министерства внутренних дел, выявление предполагаемых случаев заболевания COVID-19 в общей точности достигло примерно 92% после двухнедельных тренировок и 88% в полевых условиях,

– говорится в публикации.

Тесты проводились на территории нескольких больниц в течение двух недель.

Натренированные собаки смогут выявлять зараженных во время патрулирования улиц, а также в людных местах, к примеру, вокзалы и аэропорты.