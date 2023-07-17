Туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке зазвичай вражає легені. Найчастіше проявляється сильним кашлем та болем у грудях. Крім легенів, збудник хвороби може бути і в інших частинах тіла: у нирках, хребті, печінці або інших органах.

Також на тему Не для розваг, а для знеболення: чому українцям так потрібний медичний канабіс під час війни

За закон проголосував 241 депутат. Цей закон встановлює ряд положень, які сприятимуть покращенню якості та доступності послуг для пацієнтів.

Що передбачає новий закон

Закон передбачає надання доступних і якісних послуг з діагностики, профілактики та лікування туберкульозу.

Визначається статус регіональних фтизіопульмонологічних центрів, які будуть проводити діагностику та лікування туберкульозу в рамках програми медичних гарантій.

Встановлюється механізм забезпечення ліками для профілактичного лікування туберкульозу.

Однією з ключових змін в законодавстві є зміцнення діагностичної мережі. Будується трирівнева система мікробіологічних лабораторій для діагностики туберкульозу, з центральною лабораторією на чолі, яка забезпечуватиме контроль якості лабораторій нижчого рівня.

Ситуація з туберкульозом в Україні

На жаль, Україна перебуває на четвертому місці за поширенням туберкульозу в Європейському регіоні ВООЗ. Протягом минулого року було виявлено 18 510 випадків туберкульозу, що на 2,5% більше, ніж рік до цього.

Впровадженням системи раннього виявлення туберкульозу, зокрема серед внутрішньо переміщених осіб, було зроблено перші кроки на регіональному рівні. У регіонах створено 23 регіональні команди з виявлення та протидії туберкульозу. Було проведено скринінг на туберкульоз для 395 тисяч українців, які були вимушені покинути свої домівки або належали до групи ризику захворювання.

Коли варто звернутися до лікаря

Варто звернутися до лікаря, якщо у вас є симптоми туберкульозу: біль у грудях; втрата ваги; втрата апетиту; пітливість ночами; періодичне підвищення температури; загальне нездужання та слабкість.