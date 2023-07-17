Туберкулез – это инфекционное заболевание, обычно поражающее легкие. Чаще проявляется сильным кашлем и болью в груди. Кроме лёгких, возбудитель болезни может быть и в других частях тела: в почках, позвоночнике, печени или других органах.

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За закон проголосовал 241 депутат. Этот закон устанавливает ряд положений, способствующих улучшению качества и доступности услуг для пациентов.

Что предусматривает новый закон

Закон предусматривает предоставление доступных и качественных услуг по диагностике, профилактике и лечению туберкулеза.

Определяется статус региональных фтизиопульмонологических центров, проводящих диагностику и лечение туберкулеза в рамках программы медицинских гарантий.

Устанавливается механизм обеспечения лекарством для профилактического лечения туберкулеза.

Одним из ключевых изменений в законодательстве есть укрепление диагностической сети. Строится трехуровневая система микробиологических лабораторий для диагностики туберкулеза с центральной лабораторией во главе, которая будет обеспечивать контроль качества лабораторий более низкого уровня.

Ситуация с туберкулезом в Украине

К сожалению, Украина находится на четвертом месте по распространению туберкулеза в Европейском регионе ВОЗ. За прошедший год было выявлено 18 510 случаев туберкулеза, что на 2,5% больше, чем годом ранее.

Внедрением системы раннего выявления туберкулеза, в частности среди внутренне перемещенных лиц, были сделаны первые шаги на региональном уровне. В регионах создано 23 региональных команды по выявлению и противодействию туберкулезу. Был проведен скрининг на туберкулез для 395 тысяч украинцев, вынужденных покинуть свои дома или принадлежавших к группе риска заболевания.

Когда следует обратиться к врачу

Следует обратиться к врачу, если у вас есть симптомы туберкулеза: боль в груди; потеря веса; потеря аппетита; потливость по ночам; периодическое повышение температуры; общее недомогание и слабость.