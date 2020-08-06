Американські вчені розробили простий і швидкий тест для пошуку пухлин молочних залоз, який використовує мінімальну кількість біоматеріалу для постановки точного діагнозу. Застосовувати новий тест планують в медичних установах з обмеженими ресурсами — головним чином, в країнах, що розвиваються, де не вистачає лікарів і устаткування для комплексного обстеження пацієнтів.

Тестування нового діагностичного інструменту показало 100% точність на вибірці з 68 пацієнтів. Результат готовий менш ніж за годину, а для виконання аналізу використовується тонкоголкова аспірація — менш інвазивна альтернатива стандартної біопсії, яка виконується в кабінеті лікаря без додаткового діагностичного обладнання. Про розробку розповідає EurekAlert.

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Тест CytoPAN вивчає клітини молочної залози, які зібрали під час аспірації.

Тест показав 100% точність при використанні всього 50 клітин на зразок,

– зазначили вчені.

З точністю 93% і 96% тест також виявив ключові біомаркери раку – рецептори до естрогену і прогестерону ER/PR, а також рецептори HER2 відповідно.

Новий підхід має відразу декілька переваг. По-перше, він дає швидкий і точний результат. Виконання аналізу вимагає мінімального навчання медичного персоналу, а вартість тестового набору оцінюється орієнтовно в $5.

Тепер команда планує підтвердити точність на більшій вибірці перш, ніж тест стане доступним для клінічного застосування.