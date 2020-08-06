Американские ученые разработали простой и быстрый тест для поиска опухолей молочных желез, который использует минимальное количество биоматериала для постановки точного диагноза. Применять новый тест планируют в медицинских учреждениях с ограниченными ресурсами — главным образом, в развивающихся странах, где не хватает врачей и оборудования для комплексного обследования пациентов.

Тестирование нового диагностического инструмента показало 100% точность на выборке из 68 пациентов. Результат готов менее чем за час, а для выполнения анализа используется тонкоголковая аспирация – менее инвазивная альтернатива стандартной биопсии, которая выполняется в кабинете врача без дополнительного диагностического оборудования. О разработке рассказывает EurekAlert.

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Тест CytoPAN изучает клетки молочной железы, которые собрали во время аспирации.

Тест показал 100% точность при использовании всего 50 клеток из образца,

– отметили ученые.

С точностью 93% и 96% тест также обнаружил ключевые биомаркеры рака – рецепторы к эстрогену и прогестерону ER/PR, а также рецепторы HER2 соответственно.

Новый подход имеет сразу несколько преимуществ. Во-первых, он дает быстрый и точный результат. Выполнение анализа требует минимального обучения медицинского персонала, а стоимость тестового набора оценивается ориентировочно в $5.

Теперь команда планирует подтвердить точность на большей выборке прежде, чем тест станет доступным для клинического применения.