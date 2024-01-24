Проблема нових антибіотиків

У золоту епоху фармацевтики, з 40 по 60 роки минулого століття, людство освоїло близько 20 нових класів ліків. Не препаратів, а цілих класів речовин для боротьби з інфекціями.

Також на тему Винні не лише антибіотики: нові фактори, який сприяють виникненню супербактерій

За решту півстоліття з лишком ми відкрили ще кілька. І тепер нові, дедалі стійкіші до антибіотиків бактерії ломляться в наші лікарні та будинки. Це сотні тисяч смертей після операції чи котячої подряпини, у зоні ризику будь-хто з нас.

Препарати просто не діють, і людина безпорадно вмирає навіть у сучасній клініці від якоїсь дрібниці, ніби останнє століття великих відкриттів у біології та медицині нам лише наснилося. І ось вчені знайшли дуже спритний спосіб знищувати особливо живучі грам-негативні.

Новий спосіб вбивства супербактерій

Це танки у світі бактерій, у них подвійна броня – мембрана – найміцніша частина зовні й вона працює ще і як сигналізація. Цю зовнішню оболонку вчені вже пробивали й раніше, але проблема в тому, що не завжди ефективно. Варто не добити, а це постійно трапляється у випадку з грам-негативними бактеріями, як бацили, що вижили, починають виробляти супербактерії, а їх вже неможливо зупинити.

Перестають працювати найпотужніші антибіотики, їх ще називають препаратами останньої надії. Ось чому грам-негативні особливо люті, неприборкані та небезпечні патогени. Але тепер нейробіологи вдарили по логістиці цих бактерій. Для підтримки зовнішньої мембрани грамнегативної бактерії потрібно постійно перекидати зсередини назовні запчастини для цієї системи оборони – ліпополісахариди.

Але якщо підбити транспорт, який це все доставляє, то всередині почне накопичуватися звалище невикористаних будматеріалів і через це бактерія задихається від власного сміття і вмирає. Це дуже витончена зброя, яка б'є туди, куди інші раніше навіть не цілилися.

Хороші та погані новини

І тут є хороші та погані новини. Хороші: вже йдуть клінічні випробування, тобто до виходу препаратів в продаж залишилось не так багато, якщо не буде великих проблем.

Погані новини в тому, що цей антибіотик у поточному його вигляді гарантовано працює поки що проти одного виду грамнегативних бактерій – ацинетобактер. Він часто зустрічається у лікарнях та нерідко витримує удари антибіотика в останні надії. Але у нього є багато родичів, які не менш смертоносні. І проти них новий клас ліків у нинішньому вигляді безсилий.

Але завдяки нового дослідження вченим нарешті зрозуміло, як працює нова зброя. Побачили сам спосіб, як вражати ці "танки", не пробиваючи подвійну мембрану. Тож тепер вчені вигадуватимуть та шукатимуть варіації антибіотика, щоб винищити інші суперпатогени.