Учені у Великій Британії та Норвегії упродовж двох останніх десятиліть вивчали це питання. Тепер дослідники Університету Осло і Кембриджського університету представила свої результати у медичному журналі.

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Що відомо про масштаби дослідження

Робота включає генетичне порівняння понад 700 нових зразків крові з майже 5 тисяч раніше секвенованих зразків бактерій. Передусім вивчалась кишкова паличка (E. coli).

Виявилось, що попри те, що збільшення споживання антибіотиків сприяє поширенню стійких до лікування бактерій, проблема залежить від типу антибіотика та генетичного складу самої бактерії. Ба більше, важливу роль відіграє і різноманітність штамів бактерій у середовищі.

Важливо! Зокрема, учені виявили, як в одному середовищі співіснували не резистентні та резистентні до антибіотиків штами. При цьому перші гірше реагували на антибактеріальні препарати.

Чому вивчали саме кишкову паличку

E. col – бактерія, є однією з найчастіших причин інфекцій крові. Інфекція становить загрозу, особливо для людей з ослабленою імунною системою. Щодо того, наскільки стійка бактерія до лікування антибіотиками, у різних країнах різні показники. Так, наприклад, у Великій Британії понад 40% інфекцій, викликаних E. coli, стійкі до антибіотиків, які найчастіше використовуються в лікарнях.

Перспектива відкриття

Учені наголошують, що їх дані підкреслюють наскільки важливе розуміння різноманітних факторів, які впливають на стійкість до антибіотиків.

Адже, узагальнення сприйняття генетичних особливостей бактерій не допоможе розв'язати проблему. Натомість учені мають знайти нові ефективні стратегії для протистояння поширенню стійких до лікування інфекцій.