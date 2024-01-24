Проблема новых антибиотиков

В золотую эпоху фармацевтики, с 40 по 60 годы прошлого столетия, человечество освоило около 20 новых классов лекарства. Не препараты, а целых классов веществ для борьбы с инфекциями.

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За остальные полвека с лихвой мы открыли еще несколько. И теперь новые, все более устойчивые к антибиотикам бактерии ломятся в наши больницы и дома. Это сотни тысяч смертей после операции или кошачьей царапины, в зоне риска любой из нас.

Препараты просто бездействуют, и человек беспомощно умирает даже в современной клинике от какой-то мелочи, будто последний век великих открытий в биологии и медицине нам только приснился. И вот ученые нашли очень шустрый способ уничтожать особо живущие грамотрицательные.

Новый способ убийства супербактерий

Это танки в мире бактерий, у них двойная броня – мембрана – самая крепкая часть снаружи и она работает еще как сигнализация. Эту внешнюю оболочку учёные уже пробивали и раньше, но проблема в том, что не всегда эффективно. Стоит не добить, а это постоянно случается в случае с грамотрицательными бактериями, как выжившие бациллы начинают производить супербактерии, а их уже невозможно остановить.

Перестают работать самые мощные антибиотики, их называют препаратами последней надежды. Вот почему грамотрицательны особенно свирепые, необузданные и опасные патогены. Но сейчас нейробиологи ударили по логистике этих микробов. Для поддержания наружной мембраны грамотрицательной бактерии нужно постоянно опрокидывать изнутри наружу запчасти для этой системы обороны – липополисахариды.

Но если подбить транспорт, который это все доставляет, то внутри начнет скапливаться свалка неиспользованных стройматериалов и поэтому бактерия задыхается от собственного мусора и умирает. Это очень изящное оружие, которое бьет туда, куда другие раньше даже не целились.

Хорошие и плохие новости

И здесь есть хорошие и плохие новости. Хорошие: уже идут клинические испытания, то есть до выхода препаратов в продажу осталось не так много, если не будет больших проблем.

Плохие новости в том, что этот антибиотик в текущем его виде гарантированно работает пока против одного вида грамотрицательных бактерий – ацинетобактер. Он часто встречается в больницах и нередко выдерживает ушибы антибиотика в последние надежды. Но у него много родственников, которые не менее смертоносны. И против них новый класс лекарства в нынешнем виде бессилен.

Но благодаря новому исследованию ученым наконец-то понятно, как работает новое оружие. Увидели сам способ, как поражать эти "танки", не пробивая двойную мембрану. Теперь ученые будут придумывать и искать вариации антибиотика, чтобы истребить другие суперпатогены.