Новий спосіб лікування шлунку: у Китаї розробили революційний пристрій
Дослідники розробили новий спосіб лікування ран шлунка за допомогою мікроробота, який друкує тканини безпосередньо в тілі людини.
Вчені Університету Цінхуа висунули ідею "друк тканин безпосередньо у хворому органі" і розробили мікроробота для проведення операції.
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Пошкодження стінок шлунка — поширена проблема травного тракту, яка часто вимагає медикаментозної терапії або хірургічного втручання.
Вчені запропонували біодрук
Біодрук — спосіб, що полягає в доставленні нових клітин безпосередньо до місця рани для відновлення тканини, є потенційно дуже ефективним варіантом лікування.
За допомогою ендоскопа вчені протестували мікроробота на біологічній моделі людського шлунка, таким чином зімітувати операцію по впровадженню робота і біодруку.
Вони також провели тест з біодруком в чашці для культивування клітин, щоб перевірити, наскільки ефективно пристрій покаже себе у відтворенні життєздатних клітин і загоєнні ран.
Один з авторів даного методу, заявив, що дослідження підтвердило ефективність цього методу в лікуванні пошкоджень стінок шлунка і стало основою для його потенційного застосування в лікуванні різних видів ран всередині тіла без хірургічного втручання.