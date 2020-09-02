Дослідники розробили новий спосіб лікування ран шлунка за допомогою мікроробота, який друкує тканини безпосередньо в тілі людини.

Вчені Університету Цінхуа висунули ідею "друк тканин безпосередньо у хворому органі" і розробили мікроробота для проведення операції.

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Пошкодження стінок шлунка — поширена проблема травного тракту, яка часто вимагає медикаментозної терапії або хірургічного втручання.

Вчені запропонували біодрук

Біодрук – що це? Біодрук — спосіб, що полягає в доставленні нових клітин безпосередньо до місця рани для відновлення тканини, є потенційно дуже ефективним варіантом лікування.

За допомогою ендоскопа вчені протестували мікроробота на біологічній моделі людського шлунка, таким чином зімітувати операцію по впровадженню робота і біодруку.

Вони також провели тест з біодруком в чашці для культивування клітин, щоб перевірити, наскільки ефективно пристрій покаже себе у відтворенні життєздатних клітин і загоєнні ран.

Дослідження показали, що надруковані клітини володіли високою життєздатністю, і забезпечили біологічні функції клітин в надрукованій тканині.

Один з авторів даного методу, заявив, що дослідження підтвердило ефективність цього методу в лікуванні пошкоджень стінок шлунка і стало основою для його потенційного застосування в лікуванні різних видів ран всередині тіла без хірургічного втручання.