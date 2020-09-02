Исследователи разработали новый способ лечения ран желудка с помощью микроробота, который печатает ткани непосредственно в теле человека.

Ученые Университета Цинхуа выдвинули идею "печати тканей непосредственно в больном органе" и разработали микроробота для проведения операции.

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Повреждение стенок желудка – распространенная проблема пищеварительного тракта, которая часто требует медикаментозной терапии или хирургического вмешательства.

Ученые предложили биопечать

Биопечать – что это? Биопечать — способ, заключающийся в доставке новых клеток непосредственно к месту раны для восстановления ткани, является потенциально очень эффективным вариантом лечения.

С помощью эндоскопа ученые протестировали микроробота на биологической модели человеческого желудка, таким образом сымитировав операцию по внедрению робота и биопечати.

Они также провели тест с биопечатью в чашке для культивирования клеток, чтобы проверить, насколько эффективно устройство покажет себя в воспроизведении жизнеспособных клеток и заживлении ран.

Исследования показали, что напечатанные клетки обладали высокой жизнеспособностью, и обеспечили биологические функции клеток в напечатанной ткани.

Один из авторов данного метода, заявил, что исследование подтвердило эффективность этого метода в лечении повреждений стенок желудка и стало основой для его потенциального применения в лечении различных видов ран внутри тела без хирургического вмешательства.