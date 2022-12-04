Нове дослідження старіння

Очікувана тривалість життя жінок значно вища, ніж у чоловіків. Однак жінки також частіше страждають від вікових захворювань та побічних реакцій на ліки. Вчені вирішили з'ясувати, що заважає чоловікам жити довше, а жінкам рідше страждати від вікових захворювань.

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У рамках своєї роботи дослідники дали омолоджуючий препарат рапаміцин самцям та самкам плодових мушок, щоб вивчити його вплив на представників різних статей. Вчені виявили, що рапаміцин продовжує тривалість життя і уповільнює вікові патології кишечника у самок мух, але не самців.

Ліки проти старіння для жінок

Попередні дослідження показали, що самки краще реагували на рапаміцин щодо продовження життя, ніж самці у мишей, і тепер ми знайшли головний механізм цих відмінностей в експериментах на мушках,

– сказав один з авторів роботи Ю-Сюань Лу.

Рапаміцин – що це Рапаміцин є інгібітором росту клітин та регулятором імунітету, який зазвичай використовується в терапії раку та після трансплантації органів.

Дослідники помітили, що препарат посилював аутофагію – процес утилізації клітинних відходів – у жіночому кишківнику. Однак чоловічі кишкові клітини, мабуть, вже мають високу активність аутофагії, яка не може бути додатково збільшена рапаміцином.

Вчені також могли спостерігати цей ефект рапаміцину на мишах. У самок мишей було виявлено інтенсивніша аутофагія після лікування рапаміцином.