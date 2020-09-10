Новий препарат ефективний проти раку підшлункової
Вчені опублікували попередні результати дослідження препарату, який довів свою ефективність проти метастазування раку підшлункової залози. Дослідження проводили на моделях мишей.
Як діє нове лікування
Розробили препарат вчені з Університету Шеффілда (Велика Британія). В основі терапії лежать рецептори гормону адреномедуліну, який контролює артеріальний тиск та інші важливі процеси в організмі. З огляду на, те що гормон також стимулює зростання і поширення раку, вчені стали вивчати варіанти впливу на ці механізми. Про це пише EurekAlert.
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Лікарські молекули – антагоністи рецепторів адреномедуліну здатні заблокувати взаємодію гормону з раковими клітинами, не впливаючи на інші життєво важливі процеси в організмі.
Лікування блокує сигнали одного рецептора, не порушуючи роботу іншого,
– пояснили автори.
Експериментальні випробування довели, що препарат знижує ріст пухлини.
Тобто, це допоможе продовжити тривалість життя у випадку наявності пухлини підшлункової залози.
Чим особлива терапія
Дія препарату відрізняється від традиційних методів лікування, таких як цитотоксичні препарати і променева терапія.
Терапія націлена тільки на невелику кількість клітин і не пошкоджує здорові, тому є надія, що лікування поліпшить якість і тривалість життя у людини,
– резюмували дослідники.
Перспектива препарату
Такий підхід може бути ефективний і для інших важко виліковних форм раку, зокрема пухлини легенів і рецидивний рак молочних залоз.
Тестувати препарат в рамках клінічних досліджень команда планує впродовж двох років.