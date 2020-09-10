Вчені опублікували попередні результати дослідження препарату, який довів свою ефективність проти метастазування раку підшлункової залози. Дослідження проводили на моделях мишей.

Як діє нове лікування

Розробили препарат вчені з Університету Шеффілда (Велика Британія). В основі терапії лежать рецептори гормону адреномедуліну, який контролює артеріальний тиск та інші важливі процеси в організмі. З огляду на, те що гормон також стимулює зростання і поширення раку, вчені стали вивчати варіанти впливу на ці механізми. Про це пише EurekAlert.

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Лікарські молекули – антагоністи рецепторів адреномедуліну здатні заблокувати взаємодію гормону з раковими клітинами, не впливаючи на інші життєво важливі процеси в організмі.

Лікування блокує сигнали одного рецептора, не порушуючи роботу іншого,

– пояснили автори.

Експериментальні випробування довели, що препарат знижує ріст пухлини.

Тобто, це допоможе продовжити тривалість життя у випадку наявності пухлини підшлункової залози.

Чим особлива терапія

Дія препарату відрізняється від традиційних методів лікування, таких як цитотоксичні препарати і променева терапія.

Терапія націлена тільки на невелику кількість клітин і не пошкоджує здорові, тому є надія, що лікування поліпшить якість і тривалість життя у людини,

– резюмували дослідники.

Перспектива препарату

Такий підхід може бути ефективний і для інших важко виліковних форм раку, зокрема пухлини легенів і рецидивний рак молочних залоз.

Тестувати препарат в рамках клінічних досліджень команда планує впродовж двох років.