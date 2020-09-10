Ученые опубликовали предварительные результаты исследования препарата, который доказал свою эффективность против метастазирования рака поджелудочной железы. Исследования проводились на моделях мышей.

Как действует новое лечение

Разработали препарат ученые из Университета Шеффилда (Великобритания). В основе терапии лежат рецепторы гормона адреномедуллина, который контролирует артериальное давление и другие важные процессы в организме. Учитывая, то что гормон также стимулирует рост и распространение рака, ученые стали изучать варианты воздействия на эти механизмы. Об этом пишет EurekAlert.

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Лекарственные молекулы – антагонисты рецепторов адреномедуллина, способны заблокировать взаимодействие гормона с раковыми клетками, не влияя на другие жизненно важные процессы в организме.

Лечение блокирует сигналы одного рецептора, не нарушая работу другого,

– пояснили авторы.

Экспериментальные испытания показали, что препарат снижает рост опухоли.

То есть, это поможет продлить жизнь в случае наличия опухоли поджелудочной железы.

Чем особая терапия

Действие препарата отличается от традиционных методов лечения, таких как цитотоксические препараты и лучевая терапия.

Терапия нацелена только на небольшое количество клеток и не повреждает здоровые, поэтому есть надежда, что лечение улучшит качество и продолжительность жизни у человека,

– резюмировали исследователи.

Перспектива препарата

Такой подход может быть эффективен и для других трудно излечимых форм рака, в частности опухоли легких и рецидивирующего рака молочных желез.

Тестировать препарат в рамках клинических исследований команда планирует в течение двух лет.