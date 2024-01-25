Результати дослідження вчені оприлюднили у виданні Frontiers in Pharmacology. Вони виявили, що антидепресант здатний допомогти у лікуванні раку товстої кишки.

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Як діє антидепресант

Механізм дії препарату передусім полягає у посиленні функції імунних клітин, які виявляють і знищують ракові клітини.

Учені уже провели експерименти на мишах і виявили, що ансофаксин може гальмувати ріст ракових клітин та покращувати роботу імунної системи у боротьбі з пухлинами.

Важливо. З поміж інших антидепресантів ансофаксин гідрохлорид відрізняє й те, що препарат впливає не лише на серотонін, але й на норадреналін та дофамін, – гормони, які регулюють настрій та емоції.

Водночас учені звертають увагу, що ментальні порушення, зокрема депресія, можуть негативно впливати на імунну систему та навпаки збільшувати ризик розвитку раку та інших захворювань. Тож подібний вплив антидепресантів на імунну систему може стати дуже важливим відкриттям.

Вчені уже прогнозують, що новий антидепресант буде ефективним не лише для покращення стану психічного здоров'я, а й для лікування інших захворювань, наприклад, остеоартриту.