Результаты исследования учёные обнародовали в издании Frontiers in Pharmacology. Они обнаружили, что антидепрессант способен помочь в лечении рака толстой кишки.

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Как действует антидепрессант

Механизм действия препарата прежде всего заключается в усилении функции иммунных клеток, выявляющих и уничтожающих раковые клетки.

Ученые уже провели эксперименты на мышах и обнаружили, что ансофаксин может тормозить рост раковых клеток и улучшать работу иммунной системы в борьбе с опухолями.

Важно. Среди других антидепрессантов ансофаксин гидрохлорид отличает и то, что препарат влияет не только на серотонин, но и на норадреналин и дофамин – гормоны, регулирующие настроение и эмоции.

В то же время, ученые обращают внимание, что ментальные нарушения, в частности депрессия, могут негативно влиять на иммунную систему и наоборот увеличивать риск развития рака и других заболеваний. Так что подобное влияние антидепрессантов на иммунную систему может стать очень важным открытием.

Ученые уже прогнозируют, что новый антидепрессант будет эффективным не только для улучшения состояния психического здоровья, но и для лечения других заболеваний, например остеоартрита.