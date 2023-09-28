Деякі чоловіки мають розкішну шевелюру навіть у старості, а інші починають лисіти в 20 років. Виною тому – андрогенна алопеція, неоднорідна втрата волосся на головах у чоловіків, яка сильно залежить від спадковості.

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На щастя, у XXI столітті секвенування геному – річ звична та порівняно недорога. Тому зараз ми знаємо навіть про окремі гени, через які багато чоловіків втрачають волосся. Однак методи лікування та ранньої діагностики алопеції все ще залишають бажати кращого.

Нове дослідження облисіння

Тому автори нового дослідження звернули увагу на нові, більш рідкісні мутації, асоційовані з втратою волосся. Джерелом даних став Британський Біобанк (UK Biobank) – величезне сховище інформації про геноми та різні ознаки (включаючи хвороби), яке описує сотні тисяч жителів країни.

Для дослідження відібрали записи більш ніж про 72 тисячі чоловіків. Вчені оцінили стан їхньої шевелюри: наявність повноцінного волосяного покриву, залисини на лобі, маківці або втрату більшої частини волосся. Також розглядали вік піддослідних.

Раніше генетики дізналися, що найчастіші генетичні варіації, пов'язані з чоловічим облисінням, перебувають у 350 локусах – невеликих областях геному. Серед них виділяється ген рецептора андрогена, розташований на статевій X-хромосомі та успадкований від матері. Це не дивно, адже випадіння волосся пов'язане з впливом на фолікули чоловічих статевих гормонів.

Причини облисіння

Але в багатьох випадках генетична причина втрати волосся може бути складнішою. Таке відбувається рідше і досі не враховувалося, оскільки виявлення подібних мутацій потребує даних про величезну кількість людей. Це вдалося зробити у новому дослідженні, авторам якого довелося встановити точну послідовність низки генів та застосувати спеціальні методи аналізу даних.

В результаті їм вдалося виділити п'ять генів: EDA2R, WNT10A, HEPH, CEPT1 та EIF3F. Перші два і раніше вважали кандидатами на роль "винуватців облисіння", тому вчені підтвердили припущення і показали, що обидва гени важливі як для поширених, так і для рідкісних механізмів облисіння. Далі про ген HEPH розташований поблизу зі згаданим геном андрогенового рецептора EDAR2 і може бути пов'язаний з ним.

Водночас виявлення трьох останніх генів – HEPH, CEPT1 та EIF3F – це досягнення авторів нової статті. Їх участь в алопеції очікувана, адже вони відомі як учасники розвитку та росту волосся.

Інший важливий висновок стосується участі в облисіння тих генів, що задіяні в розвитку спадкових захворювань волосся та шкіри, наприклад, ектодермальних дисплазій. Результат дослідження допоміг зрозуміти, як одна й та сама ознака – брак волосся на голові – може з'явитися через різні процеси в організмі. Він також означає, що при лікуванні алопеції потрібно враховувати цю різноманітність.