Медична назва цього типу випадання волосся – телогенова алопеція. Вона відбувається, коли більше волосся, ніж зазвичай, одночасно входить у фазу випадання – телогена.
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Чому випадає волосся після хвороби
Волосся проходить через цикл росту, спокою та випадання. У фазі телогена волосся перестає рости і залишається на голові до тих пір, поки не почне випадати природним чином. У людей з телогеновою алопецією більша кількість волосся входить у фазу телогена, що призводить до збільшення випадання волосся.
Більшість людей спостерігають помітне випадання волосся через два – три місяці після лихоманки чи хвороби. Цілі пасма волосся можуть випадати, коли людина приймає душ або розчісує його. Цей процес може тривати від 6 до 9 місяців, перш ніж припиниться. Потім більшість помічає, що волосся знову починає виглядати нормально і перестає випадати.
Хороша новина полягає в тому, що цей тип випадання волосся зазвичай має тимчасовий, а не постійний характер. Волосся має тенденцію повертатися до нормального стану саме по собі. Їм просто потрібно дати час.
Що робити
Що можна зробити, щоб мінімізувати втрату волосся:
- Акуратно поводитися з волоссям. Використовувати гребінець із широкими зубами, щоб звести до мінімуму ламкість волосся.
- Дотримуватись правил гігієни. Регулярно мити волосся м'яким шампунем та використовувати кондиціонер. Уникати агресивних хімікатів або інструментів для гарячого укладання, які можуть ще більше пошкодити волосся.
- Дотримуватись збалансованої дієти. Включити у свій раціон продукти, багаті вітамінами, мінералами та білками, такі як фрукти, овочі, нежирне м'ясо та цільнозернові продукти.
- Справлятися зі стресом. Можна спробувати йогу, медитації або інші способи впоратися з рівнем стресу.
Якщо стан волосся не покращується або виникли побоювання щодо здоров'я волосся, рекомендується проконсультуватися з трихологом або дерматологом.