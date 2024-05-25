Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) – це психічне захворювання, яке може розвинутися у людей після травмуючих події. Хвороба характеризується яскравими, іноді нав'язливими спогадами про те, що відбувалося, це викликає у людини страх та змушує уникати місць і людей, пов'язаних з травматичним минулим.

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Нове дослідження ПТСР

ПТСР лікують за допомогою психотерапії та медикаментів, включаючи антидепресанти, але не всі ці методи виявляються ефективними.

Вчені з Університету Кюсю в Японії, Університету Торонто в Канаді та дитячої лікарні в Канаді провели експеримент, який може послужити першим кроком до розробки нового методу лікування ПТСР та наркотичної залежності.

Фізична активність лікує ПТСР

Вони з'ясували, що фізична активність запускає процес утворення нових нейронів та перебудовує нейронні мережі в мозку, що допомагає забути травматичний досвід чи подолати залежність. В рамках експерименту вчені вдарили мишей двічі струмом. В результаті тварини почали демонструвати поведінку, схожу на симптоми ПТСР, яка зберігалася навіть через місяць після ударів.

Після цього миші були поділені на дві групи. Першій групі надали бігове колесо для самостійних занять. Через чотири тижні у мишей, які бігали в колесі, у гіпокампі утворилося більше нових нейронів. Крім того, у них були менш виражені симптоми ПТСР у порівнянні з групою, яка не займається фізичними вправами.

Фізична активність допомагає побороти залежність

Вчені також помітили, що фізична активність може допомогти й у разі наркотичної залежності. Під час експерименту миші, що спостерігалися в клітці з двома "кімнатами" (одна з фізіологічним розчином, інша з кокаїном), надавали перевагу кокаїну. Однак після серії вправ на біговому колесі миші перестали вибирати кімнату з кокаїном, що говорить про те, що спогад про наркотик був стертий з пам'яті гризунів.

У майбутньому вчені планують розробити ліки, здатні стимулювати утворення нових нейронів або перебудову гіпокампа. Такий препарат міг би стати потенційним засобом боротьби з ПТСР та наркотичною залежністю. Але найважливішим результатом дослідження є висновок про високу ефективність фізичної активності у боротьбі з цими проблемами.