Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) – это психическое заболевание, которое может развиться у людей после травмирующих события. Болезнь характеризуется яркими, иногда навязчивыми воспоминаниями о том, что происходило, это вызывает у человека страх и заставляет избегать мест и людей, связанных с травматическим прошлым.

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Новое исследование ПТСР

ПТСР лечат с помощью психотерапии и медикаментов, включая антидепрессанты, но не все эти методы оказываются эффективными.

Ученые из Университета Кюсю в Японии, Университета Торонто в Канаде и детской больницы в Канаде провели эксперимент, который может послужить первым шагом к разработке нового метода лечения ПТСР и наркотической зависимости.

Физическая активность лечит ПТСР

Они выяснили, что физическая активность запускает процесс образования новых нейронов и перестраивает нейронные сети в мозге, что помогает забыть травматический опыт или преодолеть зависимость. В рамках эксперимента ученые ударили мышей дважды током. В результате животные начали демонстрировать поведение, похожее на симптомы ПТСР, которое сохранялось даже через месяц после ударов.

После этого мыши были поделены на две группы. Первой группе предоставили беговое колесо для самостоятельных занятий. Через четыре недели у мышей, которые бегали в колесе, в гиппокампе образовалось больше новых нейронов. Кроме того, у них были менее выражены симптомы ПТСР по сравнению с группой, не занимающейся физическими упражнениями.

Физическая активность помогает побороть зависимость

Ученые также заметили, что физическая активность может помочь и в случае наркотической зависимости. Во время эксперимента мыши, наблюдавшиеся в клетке с двумя "комнатами" (одна с физиологическим раствором, другая с кокаином), предпочитали кокаин. Однако после серии упражнений на беговом колесе мыши перестали выбирать комнату с кокаином, что говорит о том, что воспоминание о наркотике было стерто из памяти грызунов.

В будущем ученые планируют разработать лекарства, способные стимулировать образование новых нейронов или перестройку гиппокампа. Такой препарат мог бы стать потенциальным средством борьбы с ПТСР и наркотической зависимостью. Но самым важным результатом исследования является вывод о высокой эффективности физической активности в борьбе с этими проблемами.