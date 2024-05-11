Об этом свидетельствуют результаты исследования ученых из университета Бирмингема, которое опубликовали в журнале JAMA Psychiatry.

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Детали исследования

Ученые проанализировали данные о продолжительности ночного сна у более 12 тысяч детей в возрасте от 6 месяцев до 7 лет и психическое здоровье почти 4 тысяч 24-летних людей.

Была установлена следующая закономерность: дети, которые постоянно недосыпали, в раннем взрослом возрасте вдвое чаще имели психотические расстройства, также у них почти в 4 раза чаще возникали психотические эпизоды.

Постоянная нехватка сна может быть не единственной причиной психоза в раннем и взрослом возрасте, но является провоцирующим фактором для его развития,

– объяснила доктор Изабель Моралес-Муньос.

Что это значит

Команда не смогла доказать причинно-следственную связь между недостатком сна в детстве и психозом во взрослом возрасте, но установила, что он является одним из факторов возникновения расстройства.

Ученые отметили, поскольку ранняя помощь пациентам с психическими нарушениями очень важна, то наблюдение за сном детей может стать новым важным фактором в этом контексте. Это также означает, что гигена сна важна для психического здоровья.